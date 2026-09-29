Заморозки до -4°C придут в 8 областей Казахстана в ночь на 30 сентября

В среду, 30 сентября 2026 года, на большей части территории Казахстана сохранится погода без осадков благодаря влиянию отрога антициклона. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП "Казгидромет".

Метеорологи подчеркивают, что дожди с грозами ожидаются преимущественно на юге, юго-западе и в центральных регионах страны, где пройдут атмосферные фронты.

"По всей республике прогнозируется усиление ветра. Ночью и утром местами ожидается туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Особое внимание синоптики обращают на ночные заморозки.

Температура может опуститься до -1...-4°C в отдельных районах Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай.

Примечательно, что в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Высокая пожарная опасность ожидается в отдельных районах Атырауской, Павлодарской, Карагандинской, области Абай, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Алматинской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, областях Улытау и Жетысу, а также в отдельных районах Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай.

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