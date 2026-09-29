#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
441.77
502.38
5.23
Общество

Заморозки до -4°C придут в 8 областей Казахстана в ночь на 30 сентября

листок, иней, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 17:32 Фото: pexels
В среду, 30 сентября 2026 года, на большей части территории Казахстана сохранится погода без осадков благодаря влиянию отрога антициклона. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП "Казгидромет".

Метеорологи подчеркивают, что дожди с грозами ожидаются преимущественно на юге, юго-западе и в центральных регионах страны, где пройдут атмосферные фронты.

"По всей республике прогнозируется усиление ветра. Ночью и утром местами ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Особое внимание синоптики обращают на ночные заморозки.

Температура может опуститься до -1...-4°C в отдельных районах Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай.

Примечательно, что в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Высокая пожарная опасность ожидается в отдельных районах Атырауской, Павлодарской, Карагандинской, области Абай, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Алматинской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, областях Улытау и Жетысу, а также в отдельных районах Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 17:32
Казахстан теплеет вдвое быстрее планеты: что показали последние 50 лет

Ранее мы рассказывали, что с 1 октября крупнейшие города Казахстана накроют дожди и грозы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
18:18, 28 апреля 2026
Казахстан ждут заморозки и ливни: синоптики уточнили прогноз на 29 апреля
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
17:40, 04 сентября 2026
До -2°C ночью и дожди с грозами: прогноз погоды по Казахстану на 5 сентября
Синоптики назвали регионы Казахстана, где 17 сентября ожидаются заморозки до -4°С
17:57, 16 сентября 2024
Синоптики назвали регионы Казахстана, где 17 сентября ожидаются заморозки до -4°С
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новак Джокович на турнире в Пекине
17:48, Сегодня
Новак Джокович дал пять Елене Рыбакиной перед стартом WTA-1000 в Пекине
Сборная Казахстана WU-19 начала подготовку к отбору ЕВРО-2027
17:29, Сегодня
Сборная Казахстана WU-19 начала подготовку к отбору ЕВРО-2027
Аделина Земс
17:15, Сегодня
Лёгкая атлетика на Азиаде: казахстанки заняли шестое место в командной эстафете
Кристина Овчинникова
17:07, Сегодня
Казахстанская легкоатлетка Овчинникова проиграла узбечке борьбу за титул чемпионки Азиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: