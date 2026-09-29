Казахстан теплеет вдвое быстрее планеты: что показали последние 50 лет

Климат в Казахстане меняется заметно быстрее, чем в среднем по планете. С таким заявлением выступили синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), с 1980-х годов каждое последующее десятилетие было теплее предыдущих. Период 2006-2025 годов стал самым теплым 20-летним периодом за всю историю наблюдений, которая ведется с 1850 года.

В Казахстане потепление идет еще быстрее.

"За 1976-2025 годы среднегодовая температура воздуха в стране повышалась в среднем на 0,4°C за десятилетие. Для сравнения: среднемировой показатель составляет около 0,18-0,2°C за десятилетие". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

2025 год стал самым теплым в Казахстане за весь период наблюдений с 1941 года. Среднегодовая температура оказалась на 2,96°C выше климатической нормы 1961-1990 годов.

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Как отмечают специалисты, климат Казахстана отличается резко континентальным характером.

"Страна находится далеко от океанов, которые обычно смягчают температурные колебания. Поэтому последствия глобального потепления здесь проявляются особенно заметно. При этом температура растет неравномерно в разных регионах и сезонах". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

К примеру, самый низкий годовой темп потепления зафиксирован в Карагандинской области – около 0,29°C за десятилетие, а самый высокий – в Западно-Казахстанской области, около 0,59°C.

Интересно, что быстрее всего Казахстан теплеет весной: средний темп роста температуры в этот сезон составляет около 0,7°C за десятилетие.

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