Октябрь начнется с дождей и гроз: погода в Астане, Алматы и Шымкенте резко изменится

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Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, к каким сюрпризам погоды стоит подготовиться жителям Алматы, Астаны и Шымкента с 30 сентября по 1-2 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 30 сентября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4...+6°C, днем +19...+21°С.

1 октября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5...+7°C, днем +15...+17°С.

2 октября: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Днем порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +15...+17°С. Алматы 30 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +22...+24°С.

1 октября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Порывы ветра могут подняться до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +22...+24°С.

2 октября: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Временами порывы ветра составят 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +19...+21°С. Шымкент 30 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Днем порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +22...+24°С.

1 октября: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +18...+20°С.

2 октября: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ночью порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +22...+24°С. Материал по теме Дожди и заморозки накроют Астану, Алматы и Шымкент: когда доставать зонты С прогнозом погоды по всей стране на 29 сентября – 1 октября 2026 года можно ознакомиться по этой ссылке.

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