Алматинца отправили за решетку за ночной салют во дворе ЖК

Жителя Алматы арестовали на семь суток после запуска салюта поздно ночью во дворе одного из жилых комплексов Бостандыкского района, сообщает Zakon.kz.

В полицию поступило сообщение от жителей ЖК, которые пожаловались на громкую пиротехнику. На место прибыли патрульные. Они установили мужчину, запустившего салют, и задержали его.

В отношении нарушителя составили административные материалы сразу по трем составам правонарушений, в том числе за мелкое хулиганство. По решению суда мужчине назначили семь суток административного ареста.

В полиции поблагодарили жителей за своевременное обращение и напомнили о необходимости соблюдать тишину в ночное время. Правоохранители подчеркнули, что запуск пиротехники не должен становиться причиной беспокойства для жителей домов.

Ранее астанчанина арестовали из-за свадебного салюта.