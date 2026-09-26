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События

Алматинца отправили за решетку за ночной салют во дворе ЖК

Салют, салюты, фейерверк, фейерверки, праздник, праздники, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 12:38 Фото: Zakon.kz
Жителя Алматы арестовали на семь суток после запуска салюта поздно ночью во дворе одного из жилых комплексов Бостандыкского района, сообщает Zakon.kz.

В полицию поступило сообщение от жителей ЖК, которые пожаловались на громкую пиротехнику. На место прибыли патрульные. Они установили мужчину, запустившего салют, и задержали его.

В отношении нарушителя составили административные материалы сразу по трем составам правонарушений, в том числе за мелкое хулиганство. По решению суда мужчине назначили семь суток административного ареста.

В полиции поблагодарили жителей за своевременное обращение и напомнили о необходимости соблюдать тишину в ночное время. Правоохранители подчеркнули, что запуск пиротехники не должен становиться причиной беспокойства для жителей домов.

Ранее астанчанина арестовали из-за свадебного салюта.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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