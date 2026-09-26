Алматинца отправили за решетку за ночной салют во дворе ЖК
Фото: Zakon.kz
Жителя Алматы арестовали на семь суток после запуска салюта поздно ночью во дворе одного из жилых комплексов Бостандыкского района, сообщает Zakon.kz.
В полицию поступило сообщение от жителей ЖК, которые пожаловались на громкую пиротехнику. На место прибыли патрульные. Они установили мужчину, запустившего салют, и задержали его.
В отношении нарушителя составили административные материалы сразу по трем составам правонарушений, в том числе за мелкое хулиганство. По решению суда мужчине назначили семь суток административного ареста.
В полиции поблагодарили жителей за своевременное обращение и напомнили о необходимости соблюдать тишину в ночное время. Правоохранители подчеркнули, что запуск пиротехники не должен становиться причиной беспокойства для жителей домов.
Ранее астанчанина арестовали из-за свадебного салюта.
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