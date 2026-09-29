Казахстанка четыре года сама себе повышала зарплату: сумма шокировала проверяющих

В Казалинском районе Кызылординской области раскрыли крупную финансовую махинацию в сфере образования. Бухгалтер одного из местных детских садов подозревается в хищении более 21,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. По информации надзорного органа, специалист на протяжении четырех лет начисляла себе завышенную заработную плату.

Схема вскрылась в ходе проверки.

"В течение четырех лет бухгалтер детского сада необоснованно переводила на свои банковские счета дополнительные денежные средства в размере, превышающем заработную плату, утвержденную штатным расписанием", – говорится в сообщении.

По данному факту было начато досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса РК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере").

Материалы дела направлены для проведения дальнейших следственных действий в Департамент экономических расследований по Кызылординской области. Расследование продолжается.

10 июля 2026 года в КНБ прокомментировали информацию о задержании исполнявшего обязанности акима Атырау Тилека Махуова. Как отмечалось в соцсетях, он получил 100 млн тенге от компании, заинтересованной в корректировке проекта "Капитальный ремонт канализационных сетей города Атырау". В КНБ сообщили, что проводится досудебное расследование.