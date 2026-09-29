#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
441.77
502.38
5.23
События

Казахстанка четыре года сама себе повышала зарплату: сумма шокировала проверяющих

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 18:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казалинском районе Кызылординской области раскрыли крупную финансовую махинацию в сфере образования. Бухгалтер одного из местных детских садов подозревается в хищении более 21,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. По информации надзорного органа, специалист на протяжении четырех лет начисляла себе завышенную заработную плату.

Схема вскрылась в ходе проверки.

"В течение четырех лет бухгалтер детского сада необоснованно переводила на свои банковские счета дополнительные денежные средства в размере, превышающем заработную плату, утвержденную штатным расписанием", – говорится в сообщении.

По данному факту было начато досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса РК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере").

Материалы дела направлены для проведения дальнейших следственных действий в Департамент экономических расследований по Кызылординской области. Расследование продолжается.

10 июля 2026 года в КНБ прокомментировали информацию о задержании исполнявшего обязанности акима Атырау Тилека Махуова. Как отмечалось в соцсетях, он получил 100 млн тенге от компании, заинтересованной в корректировке проекта "Капитальный ремонт канализационных сетей города Атырау". В КНБ сообщили, что проводится досудебное расследование.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Бухгалтеров районного отдела образования подозревают в хищении 530 млн тенге
11:25, 01 февраля 2024
Бухгалтеров сферы образования Туркестанской области подозревают в хищении 530 млн тенге
Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
09:49, 08 мая 2026
Афера на 42 млн тенге: детсад и его сотрудники стали "кормушкой" для заведующей и бухгалтера
Зарплату учителей на 90 млн тенге украли в школе Алматинской области
09:58, 09 февраля 2024
Зарплату учителей на 90 млн тенге украли в школе Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новак Джокович на турнире в Пекине
17:48, Сегодня
Новак Джокович дал пять Елене Рыбакиной перед стартом WTA-1000 в Пекине
Сборная Казахстана WU-19 начала подготовку к отбору ЕВРО-2027
17:29, Сегодня
Сборная Казахстана WU-19 начала подготовку к отбору ЕВРО-2027
Аделина Земс
17:15, Сегодня
Лёгкая атлетика на Азиаде: казахстанки заняли шестое место в командной эстафете
Кристина Овчинникова
17:07, Сегодня
Казахстанская легкоатлетка Овчинникова проиграла узбечке борьбу за титул чемпионки Азиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: