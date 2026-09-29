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Общество

Актюбинский скутерист получил арест и миллионный штраф за 10 нарушений ПДД

Мопед, дорога , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 19:13 Фото: скриншот из видео
Более 10 нарушений правил дорожного движения за один раз совершил водитель скутера в Актобе. За опасные маневры и игнорирование ПДД нарушителя строго наказали, сообщает Zakon.kz.

26 сентября в Актобе сотрудники патрульной полиции попытались остановить водителя скутера. Однако мужчина, не имеющий права управления транспортным средством, проигнорировал требование полицейских и уехал дальше.

"В ходе движения водитель неоднократно нарушал Правила дорожного движения, создавая угрозу для себя и других участников дорожного движения. Всего зафиксировано более 10 нарушений, среди которых проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения и другие опасные маневры".Департамент полиции Актюбинской области

Собранные материалы были направлены в суд. По итогам рассмотрения водителю назначено восемь суток административного ареста и штраф в размере 1 млн тенге.

Полицейские предупредили, что дорога не место для риска, адреналина и острых ощущений, каждый водитель в ответе за жизнь и здоровье окружающих. И всего одно необдуманное действие может обернуться гибелью людей.

В Павлодарской области водители все чаще используют поддельные номера, чтобы бесплатно воспользоваться платными трассами и обойти штрафы за превышение скорости.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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