Актюбинский скутерист получил арест и миллионный штраф за 10 нарушений ПДД
Фото: скриншот из видео
Более 10 нарушений правил дорожного движения за один раз совершил водитель скутера в Актобе. За опасные маневры и игнорирование ПДД нарушителя строго наказали, сообщает Zakon.kz.
26 сентября в Актобе сотрудники патрульной полиции попытались остановить водителя скутера. Однако мужчина, не имеющий права управления транспортным средством, проигнорировал требование полицейских и уехал дальше.
"В ходе движения водитель неоднократно нарушал Правила дорожного движения, создавая угрозу для себя и других участников дорожного движения. Всего зафиксировано более 10 нарушений, среди которых проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения и другие опасные маневры".Департамент полиции Актюбинской области
Собранные материалы были направлены в суд. По итогам рассмотрения водителю назначено восемь суток административного ареста и штраф в размере 1 млн тенге.
Полицейские предупредили, что дорога не место для риска, адреналина и острых ощущений, каждый водитель в ответе за жизнь и здоровье окружающих. И всего одно необдуманное действие может обернуться гибелью людей.
В Павлодарской области водители все чаще используют поддельные номера, чтобы бесплатно воспользоваться платными трассами и обойти штрафы за превышение скорости.
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