Актюбинский скутерист получил арест и миллионный штраф за 10 нарушений ПДД

Более 10 нарушений правил дорожного движения за один раз совершил водитель скутера в Актобе. За опасные маневры и игнорирование ПДД нарушителя строго наказали, сообщает Zakon.kz.

26 сентября в Актобе сотрудники патрульной полиции попытались остановить водителя скутера. Однако мужчина, не имеющий права управления транспортным средством, проигнорировал требование полицейских и уехал дальше.

"В ходе движения водитель неоднократно нарушал Правила дорожного движения, создавая угрозу для себя и других участников дорожного движения. Всего зафиксировано более 10 нарушений, среди которых проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения и другие опасные маневры". Департамент полиции Актюбинской области

Собранные материалы были направлены в суд. По итогам рассмотрения водителю назначено восемь суток административного ареста и штраф в размере 1 млн тенге.

Полицейские предупредили, что дорога не место для риска, адреналина и острых ощущений, каждый водитель в ответе за жизнь и здоровье окружающих. И всего одно необдуманное действие может обернуться гибелью людей.

В Павлодарской области водители все чаще используют поддельные номера, чтобы бесплатно воспользоваться платными трассами и обойти штрафы за превышение скорости.