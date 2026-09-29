Заморозки до −4°С, снег и дожди: синоптики объявили штормовое предупреждение в Казахстане

В ряде регионов Казахстана на 30 сентября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Алматинской области ночью в горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы и Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке туман. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке, в горных районах заморозки до −4°С. На востоке, в центре области высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке, юге чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью заморозки до −2…−4°С.

В области Абай ветер северо-восточный, северный, днем на севере, юго-западе, в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, западе области заморозки до −2°С. На севере, в центре области высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ветер северо-восточный, северный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке заморозки до −2°С. На востоке, в центре области высокая пожарная опасность, на севере, юге чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ночью на поверхности почвы заморозки до −2°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ветер северо-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке заморозки до −2°С. На северо-западе, востоке, юге области высокая пожарная опасность, на западе, севере, в центре чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде утром и днем ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на поверхности почвы заморозки до −1°С.

В области Улытау ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на севере заморозки до −2°С. На востоке области высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке, в центре чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере туман. Ветер северо-восточный, восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки до −1°С. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке туман. На юге, востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром туман.

В Мангистауской области ночью на западе, юге дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на северо-западе области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области высокая пожарная опасность, на северо-востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью временами дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области днем на западе, юге, в горных районах дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере заморозки до −3°С. В Петропавловске ночью и утром туман. Ночью на поверхности почвы заморозки до −1°С.

В Кызылординской области ночью на востоке небольшой дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ветер северо-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, юге, в центре заморозки до −2°С. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ночью на поверхности почвы заморозки до −1°С.

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