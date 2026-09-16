Казахстан и Сербия укрепляют военно-техническое сотрудничество

Депутаты Курултая на пленарном заседании 16 сентября 2026 года одобрили в первом чтении проект ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Сербии о военно-техническом сотрудничестве, передает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев. Он напомнил, что документ был подписан 29 ноября 2023 года в городе Белграде.

"Основная цель соглашения – установление и дальнейшее развитие взаимовыгодного военно-технического сотрудничества между двумя странами. В рамках документа предусмотрены взаимные поставки продукции военного назначения, обслуживание и ремонт вооружения и военной техники, а также проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", – отметил он.

В рамках Соглашения стороны будут взаимодействовать в таких направлениях, как трансфер технологий, оказание военно-технической помощи, подготовка и обучение военно-технических кадров. Также предусматривается проведение совместных испытаний образцов вооружения и военной техники с учетом возможностей военной инфраструктуры двух государств.

Ранее депутаты Курултая одобрили в первом чтении законопроект о ратификации изменений в обязательства Казахстана в рамках ВТО. Новые правила должны сделать регулирование сферы услуг более прозрачным.