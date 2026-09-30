Казахстан сможет быстрее обмениваться данными о киберпреступлениях

Депутаты Курултая 30 сентября 2026 года рассмотрели и приняли в двух чтениях закон о ратификации Конвенции о компьютерных преступлениях, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к документу указано, что 19 апреля 2023 года Казахстану было предложено присоединиться к Конвенции. Эго приглашение к присоединению действительно в течение пяти лет с момента его принятия.

"Конвенция содержит механизмы международной правовой помощи, включая экстрадицию, обмен информацией, проведение совместных следственных действий, что усиливает возможности Казахстана в раскрытии трансграничных преступлений", – говорится в документе.

Также сообщается, что целями Конвенции являются:

противодействие преступлениям, направленным на нарушение конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных систем и сетей, компьютерных данных, а также злоупотреблению такими системами, сетями и данными;

предоставление полномочий, достаточных для эффективной борьбы с такими уголовными преступлениями, путем содействия выявлению и расследованию таких уголовных преступлений;

судебное преследование за совершение компьютерных преступлений как на внутригосударственном, так и на международном уровнях;

разработка договоренностей относительно оперативного и надежного международного сотрудничества.

"Законопроект направлен на создание правовых основ для повышения эффективности работы в сфере противодействия киберпреступности, оперативного обмена электронными доказательствами и информацией с иностранными государствами, а также совершенствования национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами. Положения Конвенции не противоречат положениям Конституции и законам Казахстана, гарантирующим соблюдение прав и свобод человека. Конвенция будет способствовать укреплению национального законодательства по борьбе с киберпреступностью, защите национальных интересов и прав граждан, а ее заключение положительно повлияет на реализацию конституционных прав в условиях роста международной преступности", – указано в заключении.

Ожидается, что реализация Конвенции способствует приведению уголовного и уголовно-процессуального законодательства Казахстана в соответствие с международными стандартами в сфере борьбы с киберпреступностью.

Согласно подпунктам 1) и 2) статьи 11 закона РК "О международных договорах Республики Казахстан" Конвенция подлежит ратификации, поскольку прямо затрагивает права человека и гражданина, а также устанавливает иные правила, чем предусмотрено законами РК.

По итогам рассмотрения в двух чтениях депутаты Курултая приняли закон о ратификации Конвенции о компьютерных преступлениях. Документ направлен на подпись главе государства.

Ранее стало известно, что Казахстан и Катар будут обмениваться данными о разыскиваемых лицах.