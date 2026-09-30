Казахстан присоединится к правилам ВТО в сфере услуг

Депутаты Курултая на пленарном заседании 30 сентября 2026 года одобрили и направили на подпись президенту закон, который регулирует обязательства Казахстана перед Всемирной торговой организацией (ВТО), передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Динара Райханова, закон направлен на ратификацию изменений в Перечень специфических обязательств Республики Казахстан по услугам, принятым при вступлении Казахстана во Всемирную торговую организацию.

"Путем ратификации проекта закона Казахстан присоединяется к Правилам ВТО по внутреннему регулированию услуг. Правила устанавливают общие принципы регулирования сферы услуг и направлены на упрощение процедур получения разрешений и лицензий, необходимых для оказания услуг", – отметила она.

Также Правила содержат рекомендации по упрощению процедуры подачи и сроков рассмотрения заявлений, возможности подачи заявлений и выдачи разрешительных документов в электронном виде.

Правилами предусмотрены также положения о внутреннем регулировании финансовых услуг.

В качестве положительных социально-экономических последствий присоединения к Правилам следует отметить следующие:

требования к поставщикам услуг станут более прозрачными, объективными и предсказуемыми;

содействие развитию конкуренции и повышению привлекательности Казахстана для привлечения инвестиций.

создание дополнительных возможностей для казахстанских поставщиков услуг на внешних рынках.

"Правила не ограничивают право государства регулировать сферу услуг. Казахстан сохраняет полномочия устанавливать лицензирование, квалификационные требования и другие необходимые регуляторные меры. Такие меры могут устанавливаться в целях защиты здоровья, безопасности и других общественных интересов. Страны, присоединившиеся к Правилам, принимают на себя обязательства обеспечивать более прозрачное и предсказуемое внутреннее регулирование. Это способствует созданию более равных условий для взаимной торговли услугами", – резюмировала депутат.

Ранее депутаты Курултая приняли в двух чтениях закон о межгосударственном розыске лиц. Документ направлен на подпись президенту.