Казахстан присоединится к правилам ВТО в сфере услуг
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Депутаты Курултая на пленарном заседании 30 сентября 2026 года одобрили и направили на подпись президенту закон, который регулирует обязательства Казахстана перед Всемирной торговой организацией (ВТО), передает корреспондент Zakon.kz.
Как отметила депутат Динара Райханова, закон направлен на ратификацию изменений в Перечень специфических обязательств Республики Казахстан по услугам, принятым при вступлении Казахстана во Всемирную торговую организацию.
"Путем ратификации проекта закона Казахстан присоединяется к Правилам ВТО по внутреннему регулированию услуг. Правила устанавливают общие принципы регулирования сферы услуг и направлены на упрощение процедур получения разрешений и лицензий, необходимых для оказания услуг", – отметила она.
Также Правила содержат рекомендации по упрощению процедуры подачи и сроков рассмотрения заявлений, возможности подачи заявлений и выдачи разрешительных документов в электронном виде.
Правилами предусмотрены также положения о внутреннем регулировании финансовых услуг.
В качестве положительных социально-экономических последствий присоединения к Правилам следует отметить следующие:
- требования к поставщикам услуг станут более прозрачными, объективными и предсказуемыми;
- содействие развитию конкуренции и повышению привлекательности Казахстана для привлечения инвестиций.
- создание дополнительных возможностей для казахстанских поставщиков услуг на внешних рынках.
"Правила не ограничивают право государства регулировать сферу услуг. Казахстан сохраняет полномочия устанавливать лицензирование, квалификационные требования и другие необходимые регуляторные меры. Такие меры могут устанавливаться в целях защиты здоровья, безопасности и других общественных интересов. Страны, присоединившиеся к Правилам, принимают на себя обязательства обеспечивать более прозрачное и предсказуемое внутреннее регулирование. Это способствует созданию более равных условий для взаимной торговли услугами", – резюмировала депутат.
Ранее депутаты Курултая приняли в двух чтениях закон о межгосударственном розыске лиц. Документ направлен на подпись президенту.
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