#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
439.37
498.6
5.22
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
439.37
498.6
5.22
Право

Казахстан присоединится к правилам ВТО в сфере услуг

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 11:38 Фото: freepik
Депутаты Курултая на пленарном заседании 30 сентября 2026 года одобрили и направили на подпись президенту закон, который регулирует обязательства Казахстана перед Всемирной торговой организацией (ВТО), передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Динара Райханова, закон направлен на ратификацию изменений в Перечень специфических обязательств Республики Казахстан по услугам, принятым при вступлении Казахстана во Всемирную торговую организацию.

"Путем ратификации проекта закона Казахстан присоединяется к Правилам ВТО по внутреннему регулированию услуг. Правила устанавливают общие принципы регулирования сферы услуг и направлены на упрощение процедур получения разрешений и лицензий, необходимых для оказания услуг", – отметила она.

Также Правила содержат рекомендации по упрощению процедуры подачи и сроков рассмотрения заявлений, возможности подачи заявлений и выдачи разрешительных документов в электронном виде.

Правилами предусмотрены также положения о внутреннем регулировании финансовых услуг.

В качестве положительных социально-экономических последствий присоединения к Правилам следует отметить следующие:

  • требования к поставщикам услуг станут более прозрачными, объективными и предсказуемыми;
  • содействие развитию конкуренции и повышению привлекательности Казахстана для привлечения инвестиций.
  • создание дополнительных возможностей для казахстанских поставщиков услуг на внешних рынках.
"Правила не ограничивают право государства регулировать сферу услуг. Казахстан сохраняет полномочия устанавливать лицензирование, квалификационные требования и другие необходимые регуляторные меры. Такие меры могут устанавливаться в целях защиты здоровья, безопасности и других общественных интересов. Страны, присоединившиеся к Правилам, принимают на себя обязательства обеспечивать более прозрачное и предсказуемое внутреннее регулирование. Это способствует созданию более равных условий для взаимной торговли услугами", – резюмировала депутат.

Ранее депутаты Курултая приняли в двух чтениях закон о межгосударственном розыске лиц. Документ направлен на подпись президенту.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
12:13, Сегодня
Закон о статусе и гарантиях деятельности медицинских работников намерены разработать депутаты
Генеральная прокуратура, Курултай, Казахстан
11:25, 23 сентября 2026
Казахстан получит новые возможности для расследования транснациональных преступлений
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
10:46, Сегодня
Страны СНГ нашли способ ускорить розыск преступников
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Наталья Богданова в ринге
12:48, Сегодня
Наталья Богданова едва сдержала слёзы после поражения в полуфинале Азиады
Байсангур Сусуркаев
12:32, Сегодня
Россиянин Сусуркаев объяснил отмену поединка на UFC 334
Абдумалик Халоков (в красном) в полуфинале Азиады-2026
12:24, Сегодня
Узбекистан без двух топ-боксёров обошёл Казахстан по числу финалистов на Азиаде
Пожизненно дисквалифицированный теннисист
12:20, Сегодня
Пожизненно дисквалифицированные спортсмены проиграли за Казахстан на Азиаде в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: