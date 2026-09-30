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Общество

От 100 до 200 тенге за час: как с 4 октября изменится стоимость парковки в Алматы

машины, дорожный знак, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 11:18 Фото: пресс-служба акимата Алматы
С 4 октября 2026 года в Алматы изменится стоимость коммунальных платных парковок. Тариф будет зависеть от загруженности улиц и востребованности парковочных мест, сообщает Zakon.kz.

Сейчас парковка стоит 100 тенге в час – этот тариф не менялся с 2016 года. За это время количество автомобилей в Алматы превысило 1 миллион, из-за чего выросла нагрузка на дороги и парковки.

Теперь стоимость парковки будет зависеть от конкретной зоны:

  • 100 тенге в час – на участках с невысокой нагрузкой;
  • 150 тенге в час – в зонах со средней загрузкой;
  • 200 тенге в час – на наиболее востребованных участках, где не хватает парковочных мест.

В городском управлении отмечают, что главная цель изменений – сделать парковочные места более доступными. Водители часто тратят много времени на поиски свободного места, что также увеличивает нагрузку на дороги.

Стоит уточнить, что для жителей домов, расположенных рядом с платными парковками, сохраняется бесплатная парковка по месту проживания. Владельцы жилья смогут оформить разрешение на бесплатную парковку одного автомобиля на выбранной парковке рядом с домом.

Также продолжат действовать льготы для отдельных категорий пользователей.

Власти ожидают, что новые тарифы помогут сократить время поиска парковки, уменьшить количество нарушений правил остановки и стоянки и эффективнее использовать парковочные места.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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