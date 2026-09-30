Что ждет Астану, Алматы и Шымкент: опубликован обновленный прогноз погоды на 1-3 октября

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В ближайшие три дня Астану, Алматы и Шымкент зальет дождями с грозами. Об этом говорится в прогнозе погоды на 1, 2 и 3 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 1 октября: переменная облачность, днем дожди. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +16+18°С.

переменная облачность, днем дожди. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +16+18°С. 2 октября: переменная облачность, временами дожди. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С.

переменная облачность, временами дожди. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С. 3 октября: переменная облачность, временами дожди. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +15+17°С. Прогноз погоды по Алматы 1 октября: переменная облачность, вечером кратковременные дожди, грозы. Ветер северо- западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +24+26°С.

переменная облачность, вечером кратковременные дожди, грозы. Ветер северо- западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +24+26°С. 2 октября: переменная облачность, ночью и утром дожди. Ветер юго-западный 5-10, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +19+21°С.

переменная облачность, ночью и утром дожди. Ветер юго-западный 5-10, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +19+21°С. 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С. Прогноз погоды по Шымкенту 1 октября: переменная облачность, дожди, грозы, днем временами сильные дожди. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +18+20°С.

переменная облачность, дожди, грозы, днем временами сильные дожди. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +18+20°С. 2 октября: переменная облачность, ночью дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +22+24°С.

переменная облачность, ночью дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +22+24°С. 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +26+28°С. Материал по теме Заморозки до −4°С, снег и дожди: синоптики объявили штормовое предупреждение в Казахстане Ранее сообщалось, что Казахстан встретит октябрь 2026 года резким похолоданием – ожидаются первые морозы до -6°C и снег с дождем. Подробнее о погоде на 1, 2 и 3 октября можете узнать по ссылке.

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