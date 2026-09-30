Алматинцам-нарушителям придется дорого заплатить за штрафстоянку
Фото: акимат Алматы
С 4 октября 2026 года в Алматы начнет действовать единый порядок оплаты эвакуации и хранения задержанных автомобилей на коммунальных спецстоянках (штрафстоянки), сообщает Zakon.kz.
По информации акимата города:
- стоимость эвакуации авто составит 3 МРП – 12 975 тенге для всех категорий транспорта;
- хранение легкового автомобиля будет стоить 2,5 МРП – 10 812,5 тенге за первые сутки и 5 МРП – 21 625 тенге – за каждые последующие сутки.
Владельцам автомобилей, уже находящихся на коммунальных спецстоянках, рекомендуют забрать их до 3 октября включительно.
"Новый порядок распространяется на транспортные средства, задержанные и эвакуированные на основании Кодекса РК об административных правонарушениях", – пояснили в акимате.
С 4 октября в городе также изменится стоимость коммунальных платных парковок. Тариф будет зависеть от загруженности улиц и востребованности парковочных мест.
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