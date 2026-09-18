За что придется платить водителям-нарушителям: в Алматы реформируют работу штрафстоянок
Глава Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Ержан Диханбаев уточнил, что изменения касаются автомобилей, задержанных и эвакуированных в случаях, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях.
"Важно понимать, что речь идет не обо всех случаях эвакуации автомобилей. Предлагаемый порядок применяется только тогда, когда транспортное средство задержано и доставлено на специальную стоянку в соответствии с законодательством об административных правонарушениях".Ержан Диханбаев
Так, проектом предлагается установить единую стоимость эвакуации – 3 МРП (в 2026 году один МРП составляет 4 325 тенге) независимо от категории автомобиля.
При этом автовладелец сможет избежать платы за хранение, если заберет машину со специальной стоянки до 18:00 в день эвакуации. В таком случае оплачивается только эвакуация.
"Если автомобиль останется на стоянке после 18:00, за его хранение будет взиматься отдельная плата. Для легковых автомобилей предлагается установить тариф 2,5 МРП за первые сутки и 5 МРП за каждые последующие сутки. Для других категорий транспорта размер платы будет зависеть от их типа и характеристик".Пресс-служба акимата Алматы
Предлагаемые тарифы учитывают расходы на эксплуатацию эвакуаторов и содержание специальных стоянок, включая круглосуточную охрану, коммунальные услуги и необходимую инфраструктуру.
В управлении подчеркивают, что разработка проекта связана с изменениями законодательства.
В 2025 году маслихатам Астаны и Алматы предоставили полномочия устанавливать размер платы за доставление и временное хранение задержанных автомобилей на коммунальных специальных площадках и стоянках.
Ранее депутаты маслихата Алматы поддержали проект решения об ограничении въезда транспорта на особо охраняемые природные территории регионального природного парка "Медеу" и урочища "Шымбулак". Кроме того, в городе ужесточили требования к прописке.