#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
444.58
510.29
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
444.58
510.29
5.27
Общество

За что придется платить водителям-нарушителям: в Алматы реформируют работу штрафстоянок

транспорт, эвакуация, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 11:13 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы предложили установить единый порядок оплаты эвакуации и временного хранения транспортных средств на коммунальных специальных стоянках. Соответствующий проект решения представили 18 сентября 2026 года на рассмотрение городского маслихата, сообщает Zakon.kz.

Глава Управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Ержан Диханбаев уточнил, что изменения касаются автомобилей, задержанных и эвакуированных в случаях, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях.

"Важно понимать, что речь идет не обо всех случаях эвакуации автомобилей. Предлагаемый порядок применяется только тогда, когда транспортное средство задержано и доставлено на специальную стоянку в соответствии с законодательством об административных правонарушениях".Ержан Диханбаев

Так, проектом предлагается установить единую стоимость эвакуации – 3 МРП (в 2026 году один МРП составляет 4 325 тенге) независимо от категории автомобиля.

При этом автовладелец сможет избежать платы за хранение, если заберет машину со специальной стоянки до 18:00 в день эвакуации. В таком случае оплачивается только эвакуация.

"Если автомобиль останется на стоянке после 18:00, за его хранение будет взиматься отдельная плата. Для легковых автомобилей предлагается установить тариф 2,5 МРП за первые сутки и 5 МРП за каждые последующие сутки. Для других категорий транспорта размер платы будет зависеть от их типа и характеристик".Пресс-служба акимата Алматы

Предлагаемые тарифы учитывают расходы на эксплуатацию эвакуаторов и содержание специальных стоянок, включая круглосуточную охрану, коммунальные услуги и необходимую инфраструктуру.

В управлении подчеркивают, что разработка проекта связана с изменениями законодательства.

В 2025 году маслихатам Астаны и Алматы предоставили полномочия устанавливать размер платы за доставление и временное хранение задержанных автомобилей на коммунальных специальных площадках и стоянках.

Ранее депутаты маслихата Алматы поддержали проект решения об ограничении въезда транспорта на особо охраняемые природные территории регионального природного парка "Медеу" и урочища "Шымбулак". Кроме того, в городе ужесточили требования к прописке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
11:57, 08 сентября 2026
Сразу 6 автобусных маршрутов изменят схему движения в Алматы
Парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, платная парковка, платные парковки, зона LEZ, LEZ-зона, зона с низким уровнем выбросов
14:07, 17 августа 2026
Важно для водителей Алматы: как с 17 августа можно бесплатно парковаться на платных парковках
Разбитая машина, дорожный знак, авария
05:48, 10 сентября 2026
Водитель на полном ходу врезался в бетонный отбойник в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккеисты &quot;Барыса&quot; перед игрой в КХЛ
12:01, Сегодня
Лишь Шестаков: "Барыс" сообщил о состоянии лазарета команды перед матчем с "Металлургом"
Велоспорт
11:53, Сегодня
Азиатские игры: сколько спортсменов выступят за регионы Казахстана в Японии
Елена Рыбакина на US Open-2026
11:39, Сегодня
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг
В &quot;Каспии&quot; завершили внутренний анализ коррупционных рисков
11:34, Сегодня
"Каспий" завершил внутренний анализ коррупционных рисков
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: