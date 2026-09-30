21-летний водитель BMW превратил дорогу в Астане в площадку для дрифта – видео

В Астане выявлен 21-летний водитель, который нарушил Правила дорожного движения (ПДД), устроив дрифт на дороге. Подробности сегодня, 30 сентября 2026 года, раскрыли в пресс-службе столичного Департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, инцидент произошел на пересечении пр. Кабанбай батыра и ул. Сарайшык. Сотрудники полиции остановили водителя автомобиля марки BMW, который намеренно совершал опасные маневры, нарушая ПДД.

"Водитель нарушил правила эксплуатации транспортных средств и совершил действия, создающие угрозу для других участников дорожного движения. В связи с этим в отношении него были приняты меры по нескольким административным правонарушениям. Правонарушитель привлечен к административной ответственности за совершение опасного маневра, нарушение правил эксплуатации транспортных средств и мелкое хулиганство". Пресс-служба ДП Астаны

Стражи порядка напомнили казахстанцам, что общественные дороги не предназначены для дрифта и других опасных маневров.

"Подобные действия создают угрозу не только для самого водителя, но и для водителей других транспортных средств, пассажиров и пешеходов", – отметили в столичной полиции.

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24 сентября 2026 года стало известно, что в Шымкенте на 10 суток арестовали 20-летнего дрифтера. Водителя, который устроил дрифт и нарушил общественный порядок, полицейские выявили с помощью камер.