21-летний водитель BMW превратил дорогу в Астане в площадку для дрифта – видео
Фото: Instagram/police__astana
В Астане выявлен 21-летний водитель, который нарушил Правила дорожного движения (ПДД), устроив дрифт на дороге. Подробности сегодня, 30 сентября 2026 года, раскрыли в пресс-службе столичного Департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.
Согласно предоставленной информации, инцидент произошел на пересечении пр. Кабанбай батыра и ул. Сарайшык. Сотрудники полиции остановили водителя автомобиля марки BMW, который намеренно совершал опасные маневры, нарушая ПДД.
"Водитель нарушил правила эксплуатации транспортных средств и совершил действия, создающие угрозу для других участников дорожного движения. В связи с этим в отношении него были приняты меры по нескольким административным правонарушениям. Правонарушитель привлечен к административной ответственности за совершение опасного маневра, нарушение правил эксплуатации транспортных средств и мелкое хулиганство".Пресс-служба ДП Астаны
Стражи порядка напомнили казахстанцам, что общественные дороги не предназначены для дрифта и других опасных маневров.
"Подобные действия создают угрозу не только для самого водителя, но и для водителей других транспортных средств, пассажиров и пешеходов", – отметили в столичной полиции.
24 сентября 2026 года стало известно, что в Шымкенте на 10 суток арестовали 20-летнего дрифтера. Водителя, который устроил дрифт и нарушил общественный порядок, полицейские выявили с помощью камер.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript