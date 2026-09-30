Когда и кем было совершено первое интернет-преступление в Казахстане

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов на брифинге в Курултае 30 сентября 2026 года рассказал, как было совершено первое в истории Казахстана онлайн-мошенничество, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что первое зарегистрированное в РК киберпреступление было совершено в 2003 году в Костанайской области.

"Там есть фабула: один из работников букмекерской компании перевел часы назад. Используя своего соучастника, гражданина другой страны, сделал задним числом ставки, и, зная уже результаты, они заработали большие деньги, завладели деньгами букмекерской конторы", – рассказал Санжар Адилов.

Тогда, по его словам, и было создано подразделение по противодействию киберпреступности.

Ранее Санжар Адилов рассказал, каковы масштабы интернет-мошенничества в Казахстане.