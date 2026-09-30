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Общество

Атаки и блокировки на аккаунты казахстанцев: что ответили в МВД

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 12:28 Фото: pexels
Первый заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 30 сентября 2026 года на брифинге в Курултае рассказал о проверке сообщений об атаках на аккаунты казахстанцев в социальных сетях и мессенджерах, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ напомнили о взломах и блокировках аккаунтов казахстанцев, в том числе журналистов, в WhatsApp. Они уточнили, удалось ли МВД установить причастных к атакам и поможет ли новая Конвенция получать от зарубежных платформ IP-адреса и другие цифровые данные.

"Действительно, эта информация у нас была. Мы по ней провели процессуальную проверку. Что касается интернет-мошенничества. Это не были как таковые взломы. Мы понимаем, что это и социальная инженерия. Мы в этой части процессуальную проверку провели, в том числе и с уполномоченными правоохранительными органами. Эта часть работы у нас тоже на постоянном контроле находится", – озвучил Санжар Адилов.

Касательно Конвенции он заявил, что ее ратификация позволит Казахстану взаимодействовать с правоохранительными органами более 80 стран для обнаружения и закрепления цифровых следов.

"Самое главное – все-таки обнаружить и сохранить, с тем чтобы он уже не был удален. И мы имели возможность привлечь виновных и собрать полноценную доказательственную базу", – сказал спикер.

Журналисты уточнили, удалось ли МВД хотя бы в одном из случаев блокировки аккаунтов журналистов установить лиц, причастных к этим действиям.

"Здесь, что касается блокировок, это компетенция Министерства культуры и информации. Что касается уголовных составляющих, вы знаете, для любого уголовного правонарушения регистрация в Едином реестре досудебного расследования необходима при причинении существенного вреда. В данном случае вопросы не касаются взлома и совершения киберпреступления. Это вопросы социальной инженерии. Этими вопросами занимались наши коллеги из МКИ", – продолжил он.

Помимо этого, журналисты напомнили о заявлении экс-депутата Мажилиса Азата Перуашева, который ранее сообщил о более чем 200 сообщениях с неизвестных номеров, бот-атаках и блокировке WhatsApp. У представителя МВД спросили, удалось ли установить источник атак и причастных к ним лиц.

"Мы с ним на связи, наши следователи. 28 сентября по указанному факту зарегистрировано досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело по распространению заведомо ложной информации. Сейчас соответствующие подразделения противодействия киберпреступности отрабатывают по фигурантам, по установлению владельцев соответствующих сайтов-клонов. Более того, мы назначили несколько специальных судебных и судебно-технологических экспертиз, Центр судебных экспертиз Министерства юстиции. Расследование находится на контроле", – завил Адилов.

На уточняющий вопрос журналистов о том, удалось ли установить источник атак и причастных к ним лиц, он ответил, что расследование продолжается.

"Следственная группа работает по установлению владельцев сайтов-клонов. Дополнительно сейчас ожидаем получения результатов соответствующих судебно-технологических экспертиз", – сообщил он.

10 августа 2026 года МВД Казахстана предупредило о случаях несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей WhatsApp.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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