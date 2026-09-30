МВД сделало срочное напоминание для водителей: за три дня – около 11 тысяч нарушений по всему Казахстану

Сегодня, 30 сентября 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана отчитались о пресечении фактов использования поддельных, подложных, скрытых и нечитаемых государственных регистрационных номерных знаков и обратились к гражданам со срочным напоминанием, сообщает Zakon.kz.

Как отметил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Багланбек Айтпаев, некоторые водители намеренно скрывают номера, рассчитывая избежать фиксации камерами и ответственности.

По данным спикера, только за последние три дня по стране пресечено около 11 тыс. нарушений Правил дорожного движения (ПДД), в том числе:

1 300 фактов управления автомобилями с нечитаемыми госномерами;

600 – без госномеров;

150 – с подложными и поддельными номерными знаками.

На специальные стоянки помещено 1 100 автомобилей. Изъято более 800 номерных знаков.

Так, в Костанайской области пресечена эксплуатация двух пассажирских автобусов с поддельными госномерами.

В Астане остановлен автомобиль с поддельными номерами. При проверке установлено, что машина числится в угоне.

В Павлодарской области остановлен водитель автомобиля без госномеров. Он превысил скорость, не выполнил требование полиции об остановке и управлял автомобилем, не пристегнувшись ремнем безопасности. Водитель привлечен к ответственности за все допущенные нарушения.

"Государственный номер должен быть официальным и хорошо читаемым. Не закрывайте его рамками, пленками, шторками и другими приспособлениями", – напомнил Багланбек Айтпаев, обращаясь к водителям.

Он отметил, что профилактическая работа в этом направлении будет продолжена на постоянной основе по всей стране.

Казахстанцев, которые стали свидетелями подобных нарушений, призвали обращаться по номеру "102".

24 сентября 2026 года сообщалось, что МВД усилило работу по пресечению осквернения зданий и незаконного нанесения граффити по всему Казахстану. По данным ведомства, за два дня было зафиксировано более 2 300 фактов нанесения граффити. Подробнее об этом – по ссылке.