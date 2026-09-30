Дело "атырауского хакера" передано в суд – МВД

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов на брифинге в Курултае 30 сентября 2026 года рассказал, что стало с мужчиной, который прославился по делу об убийстве членов одной семьи в Атырауской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов сообщил, что фигурант данного уголовного дела предан суду.

"Расследование завершено. Никакого доступа к базам данных, которыми он мог воспользоваться, не было", – добавил он.

По его словам, им по делу об убийстве членов семьи в Атырауской области была опубликована служебная информация.

"В части утечки информации виновные должностные лица привлечены к строгой ответственности. А в отношении данного фигуранта по ряду эпизодов мошенничества мы завершили расследование, сейчас идет рассмотрение уголовного дела в суде", – резюмировал Адилов.

Семья Мухангалиевой – ее родители, брат и сестра – загадочно исчезла в декабре 2025 года, после чего родственники и волонтеры объявили их в розыск. Спустя некоторое время сотрудники полиции обнаружили тела всех четырех пропавших с признаками насильственной смерти на территории их собственного частного дома.

Изначально женщина была объявлена в международный розыск вместе со своим супругом Султаном Сарсемалиевым. В феврале 2026 года их задержали в Индонезии.

14 июля 2026 года суд Атырау признал Султана Сарсемалиева виновным в убийстве четырех человек, приговорив его к пожизненному лишению свободы.

15 сентября 2026 года Акбаян Мухангалиева встретилась со своими детьми после выписки из центра психического здоровья.