МВД усилило контроль по всему Казахстану: за два дня – тысячи нарушений
Отмечается, что за последние два дня по стране проведено 524 профилактических мероприятия.
"Зафиксировано более 2 300 фактов нанесения граффити. По итогам проверок выявлено девять административных правонарушений по статье "Осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах".Пресс-служба МВД РК
К примеру, в Шымкенте начато одно досудебное расследование по факту пропаганды или незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
"Наряду с выявлением нарушений полиция проводит профилактическую работу с населением. По стране распространено почти 1 200 информационных брошюр и проведено 976 разъяснительных бесед с гражданами".Пресс-служба МВД РК
Как сообщается, работа по пресечению незаконного нанесения граффити продолжается и находится на контроле МВД.
19 сентября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении лиц, пытающихся разрисовывать стены общественных зданий граффити. Глава государства убежден, что в казахстанских городах этого допускать нельзя и следует принять меры законодательного и нормативного характера для введения полного запрета такого "творчества", уродующего муниципальные территории по всему миру, поскольку оно является проявлением вандализма и злостного хулиганства.
Материал по теме
22 сентября заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха объяснил, как запрет на граффити может отразиться на муралах и других рисунках на зданиях.