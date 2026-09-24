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Общество

МВД усилило контроль по всему Казахстану: за два дня – тысячи нарушений

МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 16:36 Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана в рамках реализации программы "Таза Қазақстан" усилило работу по пресечению осквернения зданий и незаконного нанесения граффити, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что за последние два дня по стране проведено 524 профилактических мероприятия.

"Зафиксировано более 2 300 фактов нанесения граффити. По итогам проверок выявлено девять административных правонарушений по статье "Осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах".Пресс-служба МВД РК

К примеру, в Шымкенте начато одно досудебное расследование по факту пропаганды или незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

"Наряду с выявлением нарушений полиция проводит профилактическую работу с населением. По стране распространено почти 1 200 информационных брошюр и проведено 976 разъяснительных бесед с гражданами".Пресс-служба МВД РК

Как сообщается, работа по пресечению незаконного нанесения граффити продолжается и находится на контроле МВД.

19 сентября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении лиц, пытающихся разрисовывать стены общественных зданий граффити. Глава государства убежден, что в казахстанских городах этого допускать нельзя и следует принять меры законодательного и нормативного характера для введения полного запрета такого "творчества", уродующего муниципальные территории по всему миру, поскольку оно является проявлением вандализма и злостного хулиганства.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 16:36
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22 сентября заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха объяснил, как запрет на граффити может отразиться на муралах и других рисунках на зданиях.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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