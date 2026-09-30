Двух блогеров арестовали в Алматы

В Алматы за нецензурную брань в популярной социальной сети TikTok два блогера получили по 5 суток ареста. Подробности сегодня, 30 сентября 2026 года, раскрыли в пресс-службе городского департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Видеозапись, в которой двое молодых людей используют грубую нецензурную лексику и оскорбительные выражения, выявили сотрудники Управления полиции Наурызбайского района в ходе мониторинга соцсети.

"Авторы преподносят происходящее как юмористический контент. Личности участников видео были установлены. Ими оказались 25-летний Стамбеков Ибраим Маратович и 21-летний Абдыханов Абай Калдыбаевич. По данному факту оба правонарушителя привлечены к ответственности. Решением суда они признаны виновными и подвергнуты административному аресту сроком на 5 суток каждый". Пресс-служба ДП Алматы

Стражи порядка напомнили казахстанцам, что публичное использование нецензурной брани и оскорбительных выражений в общественном информационном пространстве влечет предусмотренную законом ответственность.

"Формат "юмора" не освобождает от ответственности за содержание опубликованного материала", – добавили в пресс-службе ДП Алматы.

26 сентября 2026 года стало известно, что в Шымкенте сотрудники полиции оперативно вычислили и отправили за решетку четверых популярных блогеров, которые устроили скандальный прямой эфир с нецензурной бранью в соцсетях. Опасный контент и мат в реальном времени стражи порядка выявили во время очередного мониторинга социальной сети TikTok.