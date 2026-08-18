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Общество

В Алматы арестовали гражданина Канады

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 12:52 Фото: pexels
В Алматы полицейские установили личность мужчины, который нецензурно выражался в адрес женщины. Им оказался иностранец, который решением суда арестован. Подробности 18 августа 2026 года раскрыли в городском департаменте полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Так, в социальных сетях распространилось видео, снятое возле одного из заведений на пр. Абылай хана. На кадрах мужчина за соседним столом нецензурно выражается в адрес женщины, которая ведет видеосъемку.

Публикация вызвала активное обсуждение. В комментариях пользователи, в том числе иностранцы, высказывали мнение, что подобное поведение негативно влияет на впечатление гостей о городе и стране.

"Полиция установила личность мужчины. Как выяснилось, он не является гражданином Казахстана, нарушителем оказался гражданин Канады... В отношении мужчины возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. Решением суда гражданин Канады подвергнут административному аресту сроком на 5 суток".Пресс-служба ДП Алматы

Стражи порядка подчеркнули, что, независимо от гражданства и статуса, требования закона на территории Казахстана едины для всех.

"Гостеприимство Казахстана не означает вседозволенность. Каждый, кто находится на территории нашей страны, обязан уважать закон и окружающих", – заявили в пресс-службе ДП Алматы.

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 12:52
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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