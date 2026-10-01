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Общество

Казахстанец "вывел" в США миллиард тенге и сел надолго

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 10:18 Фото: Zakon.kz
В Уральске вынесли приговор предпринимателю по делу о мошенничестве на 2,2 миллиона долларов США, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда 1 октября 2026 года рассказали, что подсудимый зарегистрировал в городе Аксае ТОО "Karachaganak Support Service" (KSS), где являлся единственным учредителем и руководителем. Позже он перераспределил доли в уставном капитале между сотрудниками, но фактически продолжил контролировать деятельность товарищества в должности бизнес-менеджера.

"Находясь на территории США, М. разработал преступный план по хищению денежных средств предприятия. Введя в заблуждение нового директора ТОО "KSS", он сообщил ему ложные сведения о необходимости приобретения оборудования для продления контракта с ТОО "Тенгизшевройл". Чтобы обойти требования валютного контроля Казахстана, М. убедил руководителя оформить сделки под видом беспроцентных займов", – сообщили в суде.

В результате со счетов ТОО "KSS" на счет подконтрольной подсудимому американской компании "KSS Charlotte LLC" несколькими траншами были переведены деньги на общую сумму 2 200 000 долларов США, что эквивалентно 948 337 000 тенге.

Суд признал предпринимателя виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

В суде также сообщили, в 2025 году он уже был осужден, поэтому "путем поглощения менее строгого наказания более строгим подсудимому окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности".

Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен в полном объеме. С осужденного в пользу ТОО "KSS" взыскан имущественный ущерб в размере 2 200 000 долларов США, а также государственная пошлина. Для обеспечения гражданского иска сохранен арест на банковские счета осужденного и подконтрольную ему иностранную компанию.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

В Атырау ранее осудили двух женщин, которые в течение нескольких лет выводили деньги из компании, в которой работали. Общая сумма составила 110 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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