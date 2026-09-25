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Общество

Сотрудницы обокрали компанию на 110 млн тенге

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 03:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сотрудницы одной из дорожных компаний в Атырау несколько лет выводили деньги предприятия через ИП, оформленные на родственников. Их "прибыль" составила 110 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Ак Жайык", с мая 2022 года со счетов компании года начали исчезать деньги . Сначала платежи оформляли как оплату услуг и переводили на ИП родственницы одной из сотрудниц, а позже еще на одно ИП, зарегистрированное на ее брата.

Согласно данным суда, одна из сотрудниц оплачивала счета поставщиков, налоги, зарплаты и другие расходы. Вторая занималась расчетом заработной платы и учетом. Сначала перечисляли по 500 тысяч и 1 млн тенге, затем суммы стали расти – за один раз со счетов уходило по 6, 8, 10 и даже 15 млн тенге.

В общем на один счет ушло 41,5 млн тенге, на второй 69 млн тенге.

Когда афера сотрудниц вскрылась, они пытались "замять" дело. Они были готовы заплатить 70 млн тенге за молчание, однако их схема все-таки дошла до руководства. После этого в компании подняли документы за прошлые годы, подключили службу безопасности и провели аудит. Так выяснился полный размер недостачи.

В суде обе подсудимые вину признали и доказательства оспаривать не стали. Они вернули большую часть похищенного – чуть больше 103 млн тенге. Невозмещенными оставались около 7,5 млн тенге.

Суд учел признание вины, раскаяние, возврат большей части денег и отсутствие отягчающих обстоятельств. Каждой назначили по семь лет лишения свободы. Однако, одна из осужденных получила семь лет условно, второй отбывание наказания отложили на пять лет, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Отмечается, что обеим на пять лет запретили занимать должности, связанные с материальной ответственностью.

Генеральная прокуратура 23 сентября 2026 года предупредила о распространенной схеме мошенничества, при которой неизвестные представляются сотрудниками Национального банка РК и под предлогом защиты от мошенников выманивают деньги.

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Камила Салкымбаева
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