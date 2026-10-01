Снег накроет Астану, сильные дожди обрушатся на Алматы, а что ждет Шымкент – прогноз погоды на 1-10 октября

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Синоптики рассказали, какой будет погода в трех крупнейших мегаполисах Казахстана 1-10 октября 2026 года. Согласно консультативному прогнозу погоды РГП "Казгидромет", в Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди, сообщает Zakon.kz.

Консультативный прогноз погоды по Астане 1 октября: переменная облачность, днем дожди. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°C, днем +16...+18°С.

переменная облачность, днем дожди. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°C, днем +16...+18°С. 2 октября: переменная облачность, временами дожди. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +16...+18°С.

переменная облачность, временами дожди. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +16...+18°С. 3 октября: переменная облачность, временами дожди. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +15...+17°С.

переменная облачность, временами дожди. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +15...+17°С. 4 октября: переменная облачность, временами дожди. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-23 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°C, днем +11...+13°С.

переменная облачность, временами дожди. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-23 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°C, днем +11...+13°С. 5 октября: переменная облачность, временами осадки (дожди, снег). Ветер западный, северо-западный 9-14, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5°С.

переменная облачность, временами осадки (дожди, снег). Ветер западный, северо-западный 9-14, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+5°С. 6 октября: переменная облачность, ночью снег, низовая метель, днем осадки (дожди, снег). Гололед. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +6...+8°С.

переменная облачность, ночью снег, низовая метель, днем осадки (дожди, снег). Гололед. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +6...+8°С. 7 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днем +9...+11°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днем +9...+11°С. 8 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +11...+13°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +11...+13°С. 9-10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +15...+17°С. Консультативный прогноз погоды по Алматы 1 октября: переменная облачность, вечером кратковременные дожди, грозы. Ветер северо- западный 3-8 м/с, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +24...+26°С.

переменная облачность, вечером кратковременные дожди, грозы. Ветер северо- западный 3-8 м/с, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +24...+26°С. 2 октября: переменная облачность, ночью и утром дожди. Ветер юго-западный 5-10 м/с, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +19...+21°С.

переменная облачность, ночью и утром дожди. Ветер юго-западный 5-10 м/с, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +19...+21°С. 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +23...+25°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +23...+25°С. 4 октября: переменная облачность, днем дожди, грозы, град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +25...+27°С.

переменная облачность, днем дожди, грозы, град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +25...+27°С. 5 октября: переменная облачность, дожди, временами сильные дожди. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +13...+15°С.

переменная облачность, дожди, временами сильные дожди. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +13...+15°С. 6 октября: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дожди). Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +11...+13°С.

переменная облачность, временами осадки (преимущественно дожди). Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +11...+13°С. 7 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +13...+15°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +13...+15°С. 8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +15...+17°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +15...+17°С. 9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +18...+20°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +18...+20°С. 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +20...+22°С. Консультативный прогноз погоды по Шымкенту 1 октября: переменная облачность, дожди, грозы, днем временами сильные дожди. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +18...+20°С.

переменная облачность, дожди, грозы, днем временами сильные дожди. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +18...+20°С. 2 октября: переменная облачность, ночью дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +22...+24°С.

переменная облачность, ночью дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +22...+24°С. 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +26...+28°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +26...+28°С. 4 октября: переменная облачность, дожди, днем сильные дожди, грозы, град. Ветер северо-западный 9-14, порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +16...+18°С.

переменная облачность, дожди, днем сильные дожди, грозы, град. Ветер северо-западный 9-14, порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +16...+18°С. 5 октября: переменная облачность, дожди, временами сильные дожди. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +11...+13°С.

переменная облачность, дожди, временами сильные дожди. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +11...+13°С. 6 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +13...+15°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +13...+15°С. 7 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +15...+17°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +15...+17°С. 8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +18...+20°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +18...+20°С. 9-10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +20...+22°С. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қазгидромет Республикалық Мемлекеттік Кәсіпорны (@kazhydromet) Ранее "Казгидромет" предоставил уточненный консультативный прогноз погоды на октябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются похолодание до -10°С, снег и возвращение жары до +30°С.

Поделитесь новостью