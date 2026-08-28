"Кафель?": новая плитка на тротуарах в Алматы напугала горожан перед зимой
Соответствующие публикации появились в соцсетях. Алматинцы высказали уверенность в том, что зимой по новым тротуарам будет невозможно ходить:
- Как думаете, насколько эта новая плитка по Тимирязева будет безопасна в зимний период? Она как кафель блестит, отражая фонари. Она точно не скользкая зимой…?
- Я вам больше скажу – она точно скользкая не только зимой, но и круглый год в дождь.
- Травмпункты, рентгенкабинеты и стационары должны быть готовы уже к октябрю.
- В Астане она скользкая.
- Когда она наледью покрывается – это тот еще аттракцион. Переломанные копчики и колени ждут многих.
- Как же я боюсь эту плитку зимой.
- Конечно, скользит.
В Управлении развития общественных пространств Алматы ответили на опасения горожан. Там сообщили, что на сегодняшний день идут работы по реализации проекта "Преобразование территории (мастер-план) вдоль ул. Тимирязева от ул. Жандосова до ул. Байтурсынова, на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города и пешеходно-транспортных связей.
"Применяемое в рамках проекта покрытие предусматривается проектными решениями и предназначено для эксплуатации на пешеходных территориях с учетом климатических условий города Алматы. При этом визуальный блеск поверхности сам по себе не свидетельствует о ее скользкости. Безопасность покрытия в зимний период определяется, в том числе, его фактическими противоскользящими характеристиками, а также надлежащим содержанием пешеходной зоны в период образования снега и наледи", - рассказали в управлении.
Там добавили, что в случае возникновения снежных или гололедных условий предусмотрено проведение соответствующих работ по зимнему содержанию территории.
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