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Общество

"Кафель?": новая плитка на тротуарах в Алматы напугала горожан перед зимой

Подтопление улиц, подтопления улиц, переполненные арыки, затопление улиц, затопленные улицы, лужа, лужи, потоп после дождя, потопы после дождя, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 09:25 Фото: Zakon.kz
Как известно, в Алматы в последние месяцы в некоторых районах идет обновление общественного пространства, в том числе тротуаров. Новая плитка, между тем, вызвала опасения горожан на предмет того, что она будет скользкой зимой, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие публикации появились в соцсетях. Алматинцы высказали уверенность в том, что зимой по новым тротуарам будет невозможно ходить:

  • Как думаете, насколько эта новая плитка по Тимирязева будет безопасна в зимний период? Она как кафель блестит, отражая фонари. Она точно не скользкая зимой…?
  • Я вам больше скажу – она точно скользкая не только зимой, но и круглый год в дождь.
  • Травмпункты, рентгенкабинеты и стационары должны быть готовы уже к октябрю.
  • В Астане она скользкая.
  • Когда она наледью покрывается – это тот еще аттракцион. Переломанные копчики и колени ждут многих.
  • Как же я боюсь эту плитку зимой.
  • Конечно, скользит.
новая плитка на тротуарах в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 09:25

Фото: Threads/gulzhankandybayeva

В Управлении развития общественных пространств Алматы ответили на опасения горожан. Там сообщили, что на сегодняшний день идут работы по реализации проекта "Преобразование территории (мастер-план) вдоль ул. Тимирязева от ул. Жандосова до ул. Байтурсынова, на основе комплексного анализа, с учетом реорганизации и формирования транспортного каркаса города и пешеходно-транспортных связей.

"Применяемое в рамках проекта покрытие предусматривается проектными решениями и предназначено для эксплуатации на пешеходных территориях с учетом климатических условий города Алматы. При этом визуальный блеск поверхности сам по себе не свидетельствует о ее скользкости. Безопасность покрытия в зимний период определяется, в том числе, его фактическими противоскользящими характеристиками, а также надлежащим содержанием пешеходной зоны в период образования снега и наледи", - рассказали в управлении.

Там добавили, что в случае возникновения снежных или гололедных условий предусмотрено проведение соответствующих работ по зимнему содержанию территории.

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 09:25
Алматы за заборами: что происходит с огороженными многоэтажками

Появление заборов вдоль улиц в некоторых районах города озадачило алматинцев в начале лета 2026 года. В акимате тогда прокомментировали, что идут работы по благоустройству территорий, в том числе: устройство пешеходных зон; укладка брусчаточного покрытия; масштабное озеленение; устройство системы автоматического полива; установка современных опор наружного освещения; внедрение единого дизайн-кода элементов благоустройства.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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