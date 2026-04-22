От "Хогвартса" до замков: блогер удивил подборкой необычной архитектуры Алматы

Известный блогер из Алматы Митя Байназаров разместил интересную подборку архитектурных сооружений города, сообщает Zakon.kz.

"Алматы – город замков!" – неожиданно заявил Байназаров.

Стоит отметить, что сам он, согласно описанию профиля в Instagram, называет себя "инстагидом по Казахстану".

"Где прячутся эти нетипичные для южной столицы "сказочные" здания? Я собрал 10 замков и "замковых" сооружений, которые выглядят так, будто их перенесли сюда из другой эпохи или страны", – рассказал Байназаров, оставив подпись к публикации.

Так, на фото можно увидеть "Алматинский Хогвартс", "Секретный замок", дом с НЛО, "Дом цыганского барона", замок с видом на Кок-Тобе, замок дяди Вани, детский замок, замок страха, вход в семейный парк, белый замок на Капчагае.

Пользователи Казнета поблагодарили блогера за подборку, уточнив, что не все места знали. Одна из подписчиц также напомнила, что есть еще японский замок, расположенный в микрорайоне "Мирас".

