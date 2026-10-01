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Общество

Сколько в Казахстане людей старше 60 лет: названы регионы-лидеры

Пожилые люди, пожилой человек, пожилая, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 14:27 Фото: unsplash
В Казахстане сегодня, 1 октября 2026 года, отмечают День пожилых людей. В связи с этим в Бюро национальной статистики (БНС) предоставили интересные данные о жителях страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно статистике, на начало текущего года численность казахстанцев в возрасте 60 лет и старше составила 2 923 472 человека, или 14,2% населения РК. Из них:

  • Мужчины – 1 163 270;
  • Женщины – 1 760 202.

По данным бюро, 60+ больше всего в следующих регионах:

  • Алматы – 328 385;
  • Туркестанская область – 216 544;
  • Карагандинская область – 212 487;
  • Алматинская область – 203 499;
  • Астана – 171 138.

В городах проживает 1 894 268 человек старше 60 лет, в сельской местности – 1 029 204.

Также из данных бюро следует, что в Казахстане 1 323 человека достигли 100 лет и старше.

Во втором квартале 2026 года занятых в возрасте 60 лет и старше – 465 302 человека. В 2025 году получателей пенсий – 2 415 095 человек.

Накануне, 30 сентября 2026 года, в преддверии Дня пожилых людей госкорпорация "Правительство для граждан" представила необычную статистику о казахстанцах.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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