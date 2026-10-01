Сколько в Казахстане людей старше 60 лет: названы регионы-лидеры

В Казахстане сегодня, 1 октября 2026 года, отмечают День пожилых людей. В связи с этим в Бюро национальной статистики (БНС) предоставили интересные данные о жителях страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно статистике, на начало текущего года численность казахстанцев в возрасте 60 лет и старше составила 2 923 472 человека, или 14,2% населения РК. Из них:

Мужчины – 1 163 270;

Женщины – 1 760 202.

По данным бюро, 60+ больше всего в следующих регионах:

Алматы – 328 385;

Туркестанская область – 216 544;

Карагандинская область – 212 487;

Алматинская область – 203 499;

Астана – 171 138.

В городах проживает 1 894 268 человек старше 60 лет, в сельской местности – 1 029 204.

Также из данных бюро следует, что в Казахстане 1 323 человека достигли 100 лет и старше.

Во втором квартале 2026 года занятых в возрасте 60 лет и старше – 465 302 человека. В 2025 году получателей пенсий – 2 415 095 человек.

Накануне, 30 сентября 2026 года, в преддверии Дня пожилых людей госкорпорация "Правительство для граждан" представила необычную статистику о казахстанцах.