Суд по делу Жанабылова пройдет в закрытом режиме

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны 1 октября 2026 года рассмотрели дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова из-за конфликта в семье, передает корреспондент Zakon.kz.

Изначально сообщалось, что судебное заседание пройдет в открытом режиме. Однако уже на месте журналистам сообщили, что дело планируют рассмотреть в онлайн-формате, без личного присутствия сторон в зале суда. После короткого перерыва стало известно, что Ерболата Жанабылова вместе с материалами дела доставят в суд. Это заняло чуть больше 15 минут.

"Сразу хочу поставить вас и потерпевшую в известность о том, что в судебном заседании принимают участие представители средств массовой информации. Я должна выяснить ваше мнение по поводу их участия, а также мнение Жанабылова", – озвучила судья.

На что Жанабылов попросил суд запретить представителям СМИ вести его фото- и видеосъемку.

"Это все-таки личное. Также я прошу, чтобы на данном судебном процессе не присутствовали журналисты, так как это личная жизнь, то есть это семейные взаимоотношения. Я считаю, что не стоит им это знать в целом", – сказал блогер.

Толегенова также заявила, что речь идет о личных отношениях, поэтому она хотела бы, чтобы рассмотрение дела проходило за закрытыми дверями. В связи с этим судья сообщила, что обе стороны ходатайствовали о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, и попросила представителей СМИ покинуть зал.

Ранее между супругами произошел бытовой конфликт, при этом Эльмира Толегенова от подачи заявления в полицию отказалась.

Помимо этого, по данным полиции, 28 августа текущего года, Ерболат Жанабылов нарушил требования пробационного контроля – после 22:00 он отсутствовал по указанному им месту пребывания.

27 апреля 2026 года в Астане вынесли приговор чете блогеров – Ерболату Жанабылову и Эльмире Толегеновой.

Жанабылов был признан виновным по ст. 214 ч. 2 п. 2, по ст. 218 ч. 2 п. 1 ("Незаконное предпринимательство", "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем") УК РК и осужден к 2 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. В соответствии со ст. 63 ч. 1 УК РК назначенное наказание считается условным, с установлением пробационного контроля на весь срок.

Толегенова была признана виновной по тем же статьям и приговорена к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Исполнение наказания было отсрочено на два года.