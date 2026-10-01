Снег, грозы и заморозки до −5°С: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В ряде регионов Казахстана на 2 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, западный 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до −5...0°С, днем до +2...+7°С. На востоке области высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке и в центре чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, западный 15–20 м/с. Понижение температуры воздуха ночью до +2...+4°С, днем до +6...+8°С.

В области Улытау на севере и востоке ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с, временами 30 м/с и более. Резкое понижение температуры воздуха ночью до −3...+5°С, днем до 0...+5°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем порывы ветра 15 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области на севере и востоке ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром туман. Ветер юго-западный 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с, временами 30 м/с и более. Резкое понижение температуры воздуха ночью до −3...+5°С, днем до 0...+8°С. На северо-западе, востоке и юге высокая пожарная опасность, на западе, севере и в центре чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью и утром туман, днем порывы ветра 15–20 м/с.

В Астане ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с, днем временами 30 м/с и более. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0...+2°С, днем до +3...+5°С. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром на юге туман. Ветер северо-западный 15–20 м/с, на юге и востоке порывы 25 м/с. Резкое понижение температуры воздуха днем до +5...+10°С. По области высокая пожарная опасность, на юге чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области на западе, севере и востоке сильные осадки (дождь, снег), ночью и утром туман. Ветер юго-западный 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с, временами 30 м/с и более. Резкое понижение температуры воздуха ночью до −5...+5°С, днем до +2...+7°С. На юге области высокая пожарная опасность. В Костанае ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 15–20 м/с, порывы до 25 м/с. Понижение температуры воздуха ночью до 0...+2°С, днем до +4...+6°С.

В Алматинской области в горных районах сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 9–14 м/с, на востоке и в горных районах порывы 15–20 м/с. На востоке области высокая пожарная опасность, по области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы и Конаеве ветер юго-западный порывы 15 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре дождь, гроза. Ветер северо-восточный 15–20 м/с. По области высокая пожарная опасность, на северо-востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Актау во второй половине дня дождь, гроза, порывы ветра 15–20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ночью на севере, в горных и предгорных районах дождь, гроза, туман. Ветер юго-западный, на севере и в горных районах порывы 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ночью дождь, гроза. В Шымкенте и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на севере и западе небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный порывы 15–20 м/с. В центре области высокая пожарная опасность, по области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью и утром на юге, востоке и в горных районах сильный дождь, гроза, туман. Ветер юго-западный 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ночью дождь, гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге дождь, днем гроза, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15–20 м/с. В Петропавловске ночью и утром туман.

В Западно-Казахстанской области на юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью и утром на востоке туман. Ветер юго-западный, днем на юге порывы 15–20 м/с. По области высокая пожарная опасность, на севере и юге чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15–20 м/с. На востоке и в центре высокая пожарная опасность, на севере и юге чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай на западе, севере и юге дождь, днем гроза, ночью и утром в центре туман. Ветер южный, юго-западный 15–20 м/с. На севере и в центре высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге и востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере туман. Ветер юго-восточный, днем на севере порывы 15–20 м/с. На востоке и в центре высокая пожарная опасность, на западе, юге и юго-востоке чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу дождь, гроза, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный на востоке и в горных районах порывы 15–20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" предоставил уточненный консультативный прогноз погоды на октябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются похолодание до -10°С, снег и возвращение жары до +30°С.