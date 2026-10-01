#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
441.91
499.05
5.3
Общество

В селе Сарысу введены в эксплуатацию новые социальные объекты

Фото: акимат области Улытау, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 21:04 Фото: акимат области Улытау
В селе Сарысу состоялось торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию ряда социальных и инфраструктурных объектов.

В последние годы в направлении развития инфраструктуры населенного пункта и создания комфортных условий для жителей реализован ряд масштабных работ.

В рамках работ, запланированных на 2023-2026 годы, завершено строительство въездной дороги в село протяженностью 21 270 метров. Кроме того, на территории здания акимата села установлено ограждение протяженностью 250 метров.

В целях улучшения архитектурного облика села на въезде установлено 100 метров 3D-ограждения вдоль ив, а также ограждение высотой 3 метра и протяженностью 200 метров.

В ходе мероприятия состоялось торжественное открытие нового открытого футбольного поля и ветеринарной станции.

Новое футбольное поле позволит детям и молодежи села заниматься спортом, развивать массовый спорт и с пользой проводить свободное время.

Ввод в эксплуатацию ветеринарной станции имеет важное значение для жителей села, занимающихся животноводством. Здесь созданы необходимые условия для повышения качества ветеринарных услуг, сохранения здоровья животных и дальнейшего развития сельского хозяйства.

Вместе с тем работа по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры села Сарысу будет продолжена.

Согласно плану на 2026-2027 годы предусмотрены укладка асфальта на улицах Туржанбаева и Сейфуллина, а также строительство пешеходных тротуаров на улицах Сатпаева и Тиккозова.

Все эти работы направлены на повышение качества жизни сельских жителей, благоустройство населенного пункта и укрепление его социально-экономического потенциала.

В ходе торжественного открытия новых объектов слова благодарности были выражены гражданам, внесшим вклад в развитие села, подрядным организациям, акимату села и активным жителям.

Пусть новые объекты в селе Сарысу служат на благо жителей и придадут новый импульс дальнейшему развитию и процветанию населенного пункта!

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
завод
14:14, 25 октября 2025
Порядка 200 новых социально значимых и промышленных объектов открываются в Казахстане ко Дню Республики
Президент
18:45, 14 августа 2024
Президент ознакомился с деятельностью социальных объектов села Шахтер в Карагандинской области
Социальные объекты в Ескельдинском районе области Жетісу
12:36, 05 декабря 2024
В Ескельдинском районе области Жетісу отремонтировано 4 и будет введено 12 новых социальных объектов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
21:04, Сегодня
Австралийский боец Дэн Хукер оценил шансы Гейджи в поединке с Царукяном
Фото: ФК &quot;Алга&quot;
20:33, Сегодня
Футболист "Алги" из Кыргызстана Лобов оказался в больнице после ножевого ранения
Фото: Арлан Олжабай, НОК РК
20:06, Сегодня
Ольга Рыпакова высказалась о дисквалификации Ясмины Токсанбаевой на Азиаде-2026
Фото: НОК РК
19:40, Сегодня
Азиада-2026: расписание выступлений Казахстана на 2 октября
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: