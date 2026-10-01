В селе Сарысу введены в эксплуатацию новые социальные объекты

В селе Сарысу состоялось торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию ряда социальных и инфраструктурных объектов.

В последние годы в направлении развития инфраструктуры населенного пункта и создания комфортных условий для жителей реализован ряд масштабных работ.



В рамках работ, запланированных на 2023-2026 годы, завершено строительство въездной дороги в село протяженностью 21 270 метров. Кроме того, на территории здания акимата села установлено ограждение протяженностью 250 метров.

В целях улучшения архитектурного облика села на въезде установлено 100 метров 3D-ограждения вдоль ив, а также ограждение высотой 3 метра и протяженностью 200 метров.

В ходе мероприятия состоялось торжественное открытие нового открытого футбольного поля и ветеринарной станции.

Новое футбольное поле позволит детям и молодежи села заниматься спортом, развивать массовый спорт и с пользой проводить свободное время.

Ввод в эксплуатацию ветеринарной станции имеет важное значение для жителей села, занимающихся животноводством. Здесь созданы необходимые условия для повышения качества ветеринарных услуг, сохранения здоровья животных и дальнейшего развития сельского хозяйства.

Вместе с тем работа по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры села Сарысу будет продолжена.

Согласно плану на 2026-2027 годы предусмотрены укладка асфальта на улицах Туржанбаева и Сейфуллина, а также строительство пешеходных тротуаров на улицах Сатпаева и Тиккозова.

Все эти работы направлены на повышение качества жизни сельских жителей, благоустройство населенного пункта и укрепление его социально-экономического потенциала.

В ходе торжественного открытия новых объектов слова благодарности были выражены гражданам, внесшим вклад в развитие села, подрядным организациям, акимату села и активным жителям.

Пусть новые объекты в селе Сарысу служат на благо жителей и придадут новый импульс дальнейшему развитию и процветанию населенного пункта!