Бухгалтеры "забыли" перечислить 28 млн тенге работникам культуры на севере Казахстана

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Из-за грубых нарушений бухгалтерского учета десятки работников Дома культуры в Павлодарской области месяцами оставались без пенсионных и соцвыплат. Об этом 1 октября 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, сообщает Zakon.kz.

Нарушение прав 69 работников Павлодарского районного дома культуры всплыло во время выездной встречи районного прокурора с местными жителями и трудовыми коллективами. Как выяснилось в ходе проверки, из-за грубых ошибок и сбоев в бухгалтерском учете организации обязательные пенсионные взносы и соцотчисления не перечислялись своевременно. Общая сумма задолженности превысила 28 млн тенге. После вмешательства надзорного органа права сотрудников были полностью восстановлены. "По результатам рассмотрения представления прокуратуры задолженность перед всеми работниками погашена в полном объеме. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности", – сообщили в прокуратуре Павлодарской области. Ранее охранники предприятия в Караганде через суд добились выплаты зарплаты.

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