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Общество

"Бери не хочу": брошенный урожай арбузов обнаружили на востоке страны

Арбуз, поле, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 05:24 Фото: pexels
Жители Усть-Каменогорска обнаружили поле, где остался практически весь урожай арбузов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YK-news.kz, арбузное поле находится в районе села Калбатау. На опубликованных кадрах видны сотни плодов, которые просто лежат на поле, а птицы ими лакомятся.

"Арбузы красные, сладкие, бери не хочу", – сказал автор видео.

Почему их не убрали и кто оставил плоды на поле – пока неизвестно.

Издание отмечает, что картина одновременно удивительная и немного печальная – урожай, который мог попасть на стол, постепенно становится кормом для пернатых.

Вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова 29 сентября 2026 года на брифинге в правительстве сообщила, что в этом году в Казахстане планируют собрать порядка 23 млн тонн зерна. По ее словам, урожай будет ниже рекордных показателей, но выше среднего.

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Камила Салкымбаева
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