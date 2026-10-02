Когда откроют Парк первого президента и что известно о строительстве 40-этажки в Алматы

Почему реконструкция Парка первого президента затянулась, что будет с набережными и высотным проектом RAMS? На эти вопросы на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Алматы ответил аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос о сроках реконструкции Парка первого президента, аким подчеркнул, что это один из крупнейших объектов города площадью более 73 га. В парке полностью обновляют водную систему прудов и меняют 18 тыс. квадратных метров покрытий. Работы идут поэтапно, открытие обновленного парка запланировано на 2027 год.

"Парк первого президента нельзя обновить за один строительный сезон. Здесь важно не только привести в порядок инфраструктуру, но и сохранить зеленый каркас и экосистему. Поэтому реконструкция идет поэтапно, с учетом особенностей всей территории", – отметил Азамат Калдыбеков.

По его словам, после завершения работ парк будет благоустроен с сохранением существующего озеленения.

На вопросы о строительно-монтажных работах на набережных рек Есентай и Большая Алматинка аким ответил, что они завершились, и сейчас по обоим объектам проходят государственные процедуры приемки. Окончательные акты не будут подписаны, пока подрядчики не устранят все замечания по гарантии за свой счет, заверил аким района.

Еще одной темой стала возможная стройка высотки выше пр. Абая. Как сообщил аким, проект 40-этажного здания отклонен , а параметры застройки приведены в соответствие с требованиями Генерального плана.

" Строительство не начнется, пока инвестор не выполнит встречные обязательства перед районом. Это строительство детского сада, создание открытого сквера и замена прилегающих сетей за счет застройщика. Высотность должна соответствовать жестким нормативам Генерального плана. Проект в его прежнем 40-этажном виде категорически отклонен", – заявил аким района.

Строительство 40-этажного жилого комплекса RAMS Beyond Almaty планировалось на пересечении улиц Тимирязева и Сейфуллина. Однако проект остановили и заморозили из-за отсутствия утвержденной проектно-сметной документации, госэкспертизы и нарушений законодательства.

В сентябре 2026-го стало известно, что Парк первого президента полностью закроют для посещения на период реконструкции. За более чем 15 лет с момента открытия в 2010 году там не проводилась масштабная реконструкция.