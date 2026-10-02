#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
441.91
499.05
5.3
Общество

Когда откроют Парк первого президента и что известно о строительстве 40-этажки в Алматы

Парк первого президента, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 12:51 Фото: акимат Алматы
Почему реконструкция Парка первого президента затянулась, что будет с набережными и высотным проектом RAMS? На эти вопросы на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Алматы ответил аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос о сроках реконструкции Парка первого президента, аким подчеркнул, что это один из крупнейших объектов города площадью более 73 га. В парке полностью обновляют водную систему прудов и меняют 18 тыс. квадратных метров покрытий. Работы идут поэтапно, открытие обновленного парка запланировано на 2027 год.

"Парк первого президента нельзя обновить за один строительный сезон. Здесь важно не только привести в порядок инфраструктуру, но и сохранить зеленый каркас и экосистему. Поэтому реконструкция идет поэтапно, с учетом особенностей всей территории", – отметил Азамат Калдыбеков.

По его словам, после завершения работ парк будет благоустроен с сохранением существующего озеленения.

На вопросы о строительно-монтажных работах на набережных рек Есентай и Большая Алматинка аким ответил, что они завершились, и сейчас по обоим объектам проходят государственные процедуры приемки. Окончательные акты не будут подписаны, пока подрядчики не устранят все замечания по гарантии за свой счет, заверил аким района.

Еще одной темой стала возможная стройка высотки выше пр. Абая. Как сообщил аким, проект 40-этажного здания отклонен, а параметры застройки приведены в соответствие с требованиями Генерального плана.

"Строительство не начнется, пока инвестор не выполнит встречные обязательства перед районом. Это строительство детского сада, создание открытого сквера и замена прилегающих сетей за счет застройщика. Высотность должна соответствовать жестким нормативам Генерального плана. Проект в его прежнем 40-этажном виде категорически отклонен", – заявил аким района.

Строительство 40-этажного жилого комплекса RAMS Beyond Almaty планировалось на пересечении улиц Тимирязева и Сейфуллина. Однако проект остановили и заморозили из-за отсутствия утвержденной проектно-сметной документации, госэкспертизы и нарушений законодательства.

В сентябре 2026-го стало известно, что Парк первого президента полностью закроют для посещения на период реконструкции. За более чем 15 лет с момента открытия в 2010 году там не проводилась масштабная реконструкция.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
куда переедут воспитанники детдома в Алматы
14:45, 28 октября 2025
Воспитанников детского дома в Баганашыле временно переведут в другой центр на период ремонта
арка, строительные работы
09:18, 08 сентября 2026
Парк Первого Президента в Алматы полностью закроют для посещения
Аким Бостандыкского района Алматы
08:46, 03 ноября 2025
В Бостандыкском районе Алматы назначили акима
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Батырхан Толеугали таеквондо
13:19, Сегодня
Таеквондо: казахстанец Батырхан Толеугали вышел в полуфинал Азиатских игр
Одна из сильнейших парниц мира вошла в историю
13:11, Сегодня
Анна Данилина и Юлия Путинцева вошли в историю казахстанского тенниса на Азиаде
Юлия Путинцева на Азиаде-2026
12:54, Сегодня
Юлия Путинцева стала двукратным призёром Азиады-2026, на этот раз в паре с Анной Данилиной
Sportskeeda спрогнозировал результат матча Казахстана и Молдовы в Лиге наций
12:50, Сегодня
Sportskeeda спрогнозировал результат матча Казахстана и Молдовы в Лиге наций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: