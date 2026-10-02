#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
441.91
499.05
5.3
Общество

В Бостандыкском районе благоустроили пешеходные коридоры проспектов Абая и аль-Фараби за 118 млн тенге

аким Бостандыкского района Алматы Азамат Калдыбеков, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 16:46 Фото: Региональная служба коммуникаций города Алматы
Вдоль главных магистралей Бостандыкского района полностью завершен цикл работ по озеленению и созданию удобной пешеходной инфраструктуры. Об этом в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков, сообщает Zakon.kz.

По проспекту Абая (от реки Большая Алматинка до проспекта Назарбаева) на привлеченные 60 млн тенге инвестиций уложено 2 000 кв. метров рулонного газона с системой автополива и высажено 5 000 кустарников живой изгороди.

"Проспект Абая – визитная карточка Алматы. Благодаря слаженной работе с инвесторами в рамках программы "Игілік Бостандық" мы обновили зеленый пояс проспекта без траты бюджетных средств", – подчеркнул Азамат Калдыбеков.

По проспекту аль-Фараби (в районе домов 125-135) за счет 38 млн тенге частных инвестиций реконструирована пешеходная аллея протяженностью 170 метров, где высажено 1 000 кустарников и 60 вечнозеленых туй, защищающих променад от пыли и шума трассы.

Для максимального удобства пешеходов на пересечении аль-Фараби и улицы Кожанова на привлеченные 20 млн тенге установлен современный модульный санитарно-гигиенический узел, подключенный к центральным коммуникациям и оборудованный для маломобильных граждан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Аким Бостандыкского района Алматы
08:46, 03 ноября 2025
В Бостандыкском районе Алматы назначили акима
работники, дорога, Алматы, аль-Фараби, акимат, водители
13:24, 29 апреля 2025
К водителям Алматы обратились по поводу ситуации на проспекте аль-Фараби
Парк первого президента
12:51, Сегодня
Когда откроют Парк первого президента и что известно о строительстве 40-этажки в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Аяна Болатбеккызы
17:48, Сегодня
Легкоатлетка из Казахстана Болатбеккызы провалила допинг-контроль на Азиаде
Екатерина Таранцева
17:37, Сегодня
Казахстанка Таранцева осталась без медали по гребному слалому
Айбота Ертайкызы
17:28, Сегодня
Казахстанские гимнастки заняли первое место в квалификации Азиады
Титулованная борчиха сделала всё, что могла...
17:17, Сегодня
Борьба на Азиаде: олимпийская чемпионка не позволила Эльмире Сыздыковой победить себя дома
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: