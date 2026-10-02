В Бостандыкском районе благоустроили пешеходные коридоры проспектов Абая и аль-Фараби за 118 млн тенге

Вдоль главных магистралей Бостандыкского района полностью завершен цикл работ по озеленению и созданию удобной пешеходной инфраструктуры. Об этом в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков, сообщает Zakon.kz.

По проспекту Абая (от реки Большая Алматинка до проспекта Назарбаева) на привлеченные 60 млн тенге инвестиций уложено 2 000 кв. метров рулонного газона с системой автополива и высажено 5 000 кустарников живой изгороди.

"Проспект Абая – визитная карточка Алматы. Благодаря слаженной работе с инвесторами в рамках программы "Игілік Бостандық" мы обновили зеленый пояс проспекта без траты бюджетных средств", – подчеркнул Азамат Калдыбеков.

По проспекту аль-Фараби (в районе домов 125-135) за счет 38 млн тенге частных инвестиций реконструирована пешеходная аллея протяженностью 170 метров, где высажено 1 000 кустарников и 60 вечнозеленых туй, защищающих променад от пыли и шума трассы.

Для максимального удобства пешеходов на пересечении аль-Фараби и улицы Кожанова на привлеченные 20 млн тенге установлен современный модульный санитарно-гигиенический узел, подключенный к центральным коммуникациям и оборудованный для маломобильных граждан.