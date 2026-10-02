К владельцам скота с важным предупреждением обратилась полиция Казахстана

Сегодня, 2 октября 2026 года, транспортные полицейские Казахстана сделали важное предупреждение, адресованное владельцам крупного рогатого скота. Причиной этому послужила тревожная статистика, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с начала текущего года в Департаменте полиции (ДП) на транспорте зарегистрировано 1 166 фактов экстренного торможения поездов, 881 из которых связан с выходом домашних животных на железнодорожные пути.

Очередной случай произошел сегодня утром на перегоне Жума – Тамды в Жамбылской области. Грузовой поезд совершил наезд на стадо из 70 овец, вышедших на железнодорожные пути.

По данному факту в отношении владельца скота, 66-летнего жителя Тараза, составлен административный протокол за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.

"Транспортные полицейские призывают владельцев домашнего скота не допускать бесконтрольного выпаса животных вблизи железнодорожных путей и строго соблюдать установленные правила". Пресс-служба ДП на транспорте

Также казахстанцам напомнили, что ответственность за безопасность животных лежит прежде всего на их владельцах.

Один бесконтрольный выход скота на железнодорожные пути может привести к аварийной ситуации, материальному ущербу и создать угрозу жизни и здоровью людей.

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30 сентября 2026 года стало известно, что казахстанку привлекли к ответственности за выпас коров в городском парке. Подробнее – по ссылке.