"Бесплатные газонокосилки": казахстанку привлекли к ответственности за выпас коров в городском парке
Фото: Instagram/ti.pavlo
Сегодня, 30 сентября 2026 года, в социальных сетях появилось видео с коровами, которое сняли в Парке металлургов в Павлодаре. Им заинтересовались полицейские, которые установили владелицу крупного рогатого скота (КРС), сообщает Zakon.kz.
Так, соответствующие кадры опубликовал местный Instagram-паблик ti.pavlo.
Под публикацией пользователи посоревновались в оригинальности комментария. Одних гуляющие по городскому парку коровы никак не смутили. Но нашлись и те, кто назвал это проблемой, из-за которой на дороге может возникнуть авария:
- "Милашки".
- "Культурный отдых!"
- "Газон подстригают".
- "Это ночной покос травы".
- "Это бесплатные газонокосилки".
- "У кого-то медведи ходят, у нас – коровы".
- "Пусть лучше коровы ходят, чем медведи".
- "Пусть телки ходят, они ни кому не мешают".
- "Они не пасутся, они на работе! Они удобрение принесли!"
- "Радуйтесь, что у нас есть коровы. Это натуральное молоко и мясо! И не надо палить, выкладывать в соцсети".
- "С Зеленстроя видать. Тут проблема, если такая ночью на дорогу выскочит, может быть авария. Без пастуха – уже нарушение. Мы же не в Индии живем".
На публикацию отреагировали стражи порядка. Они заявили, что пресекли факт выпаса крупного рогатого скота на территории городского парка.
"Сообщение о восьми головах КРС, находившихся на территории парка по ул. Амангельды, поступило на канал "102". Прибывшие на место полицейские установили владелицу животных. За нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных в отношении гражданки составлен административный протокол", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области.
В связи с этим полиция напомнила владельцам скота о необходимости соблюдать установленные правила содержания и выпаса животных.
"Оставление крупного рогатого скота без надлежащего присмотра может создавать угрозу безопасности граждан и дорожному движению", – добавили в пресс-службе ДП Павлодарской области.
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