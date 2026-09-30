"Бесплатные газонокосилки": казахстанку привлекли к ответственности за выпас коров в городском парке

Сегодня, 30 сентября 2026 года, в социальных сетях появилось видео с коровами, которое сняли в Парке металлургов в Павлодаре. Им заинтересовались полицейские, которые установили владелицу крупного рогатого скота (КРС), сообщает Zakon.kz.

Так, соответствующие кадры опубликовал местный Instagram-паблик ti.pavlo.

Под публикацией пользователи посоревновались в оригинальности комментария. Одних гуляющие по городскому парку коровы никак не смутили. Но нашлись и те, кто назвал это проблемой, из-за которой на дороге может возникнуть авария:

"Милашки".

"Культурный отдых!"

"Газон подстригают".

"Это ночной покос травы".

"Это бесплатные газонокосилки".

"У кого-то медведи ходят, у нас – коровы".

"Пусть лучше коровы ходят, чем медведи".

"Пусть телки ходят, они ни кому не мешают".

"Они не пасутся, они на работе! Они удобрение принесли!"

"Радуйтесь, что у нас есть коровы. Это натуральное молоко и мясо! И не надо палить, выкладывать в соцсети".

"С Зеленстроя видать. Тут проблема, если такая ночью на дорогу выскочит, может быть авария. Без пастуха – уже нарушение. Мы же не в Индии живем".

На публикацию отреагировали стражи порядка. Они заявили, что пресекли факт выпаса крупного рогатого скота на территории городского парка.

"Сообщение о восьми головах КРС, находившихся на территории парка по ул. Амангельды, поступило на канал "102". Прибывшие на место полицейские установили владелицу животных. За нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных в отношении гражданки составлен административный протокол", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области.

В связи с этим полиция напомнила владельцам скота о необходимости соблюдать установленные правила содержания и выпаса животных.

"Оставление крупного рогатого скота без надлежащего присмотра может создавать угрозу безопасности граждан и дорожному движению", – добавили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

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