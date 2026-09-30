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Общество

Снег – к жаре, гром – к морозам: "Казгидромет" объяснил, чему верить

красное облако, небо, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 16:53 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" разобрали семь популярных утверждений о погоде и природных явлениях и рассказали, где правда, а где всего лишь миф, сообщает Zakon.kz.

Первое. Самое известное из точек зрения. Если зимой много снега, то лето будет жарким.

Специалисты убедительно заявили, что это выражение является мифом.

"Количество снега зимой само по себе не позволяет предсказать, каким будет лето. На погоду летом влияют абсолютно другие атмосферные процессы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Второе. Молния никогда не бьет дважды в одно место.

Это тоже миф.

"Молния может многократно ударять в одно и то же место. Особенно часто это происходит с высокими объектами".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Третье. Температура -5°С при сильном ветре ощущается холоднее. Это утверждение правдиво.

"Факт. Ветер усиливает теплоотдачу открытых участков кожи, поэтому человек действительно может ощущать холод сильнее".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Четвертое. Облака могут весить тысячи тонн. Это тоже правда.

"Хотя облако выглядит легким и воздушным, содержащаяся в нем вода может иметь огромную суммарную массу".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 16:53
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Пятое. Гром зимой – к сильным морозам. Это уже миф.

"Гром зимой связан с определенными атмосферными процессами и не является надежным признаком будущего похолодания".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Шестое. Чем краснее закат, тем сильнее будет ветер на следующий день.

"Миф. Цвет заката связан прежде всего с рассеиванием солнечного света в атмосфере. Сам по себе он не является точным определением ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Седьмое. Туман – это облако у поверхности земли.

"Факт. По сути, туман представляет собой скопление мельчайших капель воды или кристаллов льда непосредственно у земной поверхности".

Чуть ранее мы писали о том, что 1-3 октября 2026 года принесет в Казахстан не только дожди и сильный ветер, но и первые заметные заморозки и мокрый снег в отдельных регионах.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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