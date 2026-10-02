В Казахстане полностью оцифруют жизненный цикл бизнеса

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин 2 октября 2026 года в кулуарах Digital Bridge рассказал, какие новые возможности готовят для казахстанского бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, какие меры поддержки в рамках Года искусственного интеллекта предусмотрены для малого и среднего бизнеса, в том числе планируется ли предоставление льгот, грантов или других инструментов поддержки.

"На самом деле, наверное, можно разбить вопрос на два основных направления. Первое – когда мы говорим об IT-бизнесе, об IT-компаниях, которые создают продукты. Да, мы сейчас максимально работаем. Если раньше мы начали предоставлять интеграции для IT-бизнеса, чтобы они могли создавать новые продукты с добавленной ценностью для граждан, завязывать вокруг госсервисов, строить целые бизнесы, то есть еще второе направление – в рамках развития искусственного интеллекта необходимы данные", – озвучил Ростислав Коняшкин.

Он подчеркнул, что необходимы наборы данных, на базе которых можно обучать те или иные модели искусственного интеллекта, которые помогут в дальнейшем в создании новых стартапов, новых продуктов и компаний.

"Вот здесь мы сейчас активно работаем с государственными органами и хотим предоставлять IT-бизнесу определенные наборы данных в бесплатном формате. Если же мы говорим в целом о бизнесе, о юридических лицах, которые тем или иным образом взаимодействуют с государством, то здесь речь идет прежде всего об eGov Business. Он должен стать полноценным единым окном для всех государственных сервисов, а не только для услуг по линии e-лицензирования или eGov. Сейчас мы работаем с министерством финансов над выводом единого личного кабинета по линии финансового блока в eGov Business. В том числе до конца года мы планируем устранить основные проблемы при предоставлении услуг местными исполнительными органами", – дополнил спикер.

Он также рассказал, что большая часть услуг центральных госорганов уже оцифрована и, по обратной связи от бизнеса, достигла базового уровня цифровизации.



"По услугам местных исполнительных органов много нареканий, в том числе это субъекты естественных монополий, это выдача техусловий. Есть определенные проблемы на местном уровне по предоставлению услуг выдачи земельных участков. Мы сейчас сфокусированы для бизнеса именно на этом пакете услуг. Планируем до конца года, что значительно все это упростится и перейдет в цифровой формат. Пока точно анонсировать по срокам не буду, но до конца года я практически уверен, что мы эту работу завершим. То есть первые уже сезонные результаты бизнес почувствует и увидит", – продолжил Ростислав Коняшкин.

По его словам, сейчас оцифровывается весь жизненный цикл бизнеса – от открытия и закрытия юридического лица до смены учредителей. Полностью завершить эту работу планируется в течение следующего года.



Исполняющий обязанности председателя правления АО "Национальные информационные технологии" Шынгыс Оразалимов дополнил, что услуга по ликвидации ИП уже доступна в мобильном приложении eGov Business. Ранее этот процесс проходил в офлайн-формате.



"На самом деле это делается очень просто: вы заходите в мобильное приложение, авторизовываетесь, находите эту услугу, вводите, по-моему, там несколько полей есть, которые вам необходимо ввести, отправляете заявку и уже в онлайн-формате ждете ответа, когда госслужащий, в принципе, увидит эту заявку и ее опубликует. Соответственно, нет необходимости вхождения в те или иные отделения, все это происходит в онлайн-формате", – сказал спикер.

Журналисты также уточнили, планируется ли сделать услугу по закрытию ИП доступной в обычном приложении eGov и банковских приложениях, через которые сегодня можно зарегистрировать ИП.



"Я думаю, что однозначно да. Все зависит от партнеров, которые хотят выводить эту услугу. Все решается на их стороне. Мы на часть вывода тех или иных услуг не влияем, но основная задача была такая, что вывести это как раз-таки у нас на площадке. Мы эту задачу выполнили, дальше уже все зависит от потребностей рынка", – резюмировал он.

Ранее первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин в кулуарах Digital Bridge рассказал, каких ИИ-специалистов сегодня в первую очередь планируют готовить в Казахстане.

