Не искать, а переучивать: как Казахстан планирует закрыть потребность в ИИ-кадрах

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 2 октября 2026 года в кулуарах Digital Bridge рассказал, каких ИИ-специалистов сегодня в первую очередь планируют готовить в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, сколько ИИ-специалистов сегодня не хватает стране и за счет чего планируется восполнить их дефицит.

"Сейчас, наверное, сложно ответить на вопрос, сколько конкретно специалистов не хватает в стране и, в принципе, есть ли такая проблема – хватает их или не хватает. Объясню, почему. На самом деле, именно специалисты сферы ИИ, как отдельной сферы, отдельной отрасли, потихоньку заменяются специалистами сферы ИИ конкретной отрасли. То есть гораздо более эффективен и полезен человек, допустим, из сферы здравоохранения, который в том числе прокачан какими-то компетенциями по искусственному интеллекту. То же самое в недропользовании. Недропользователь, человек из сферы недропользования, который освоил навыки искусственного интеллекта, он более предметно понимает, как это можно использовать на практике", – озвучил Ростислав Коняшкин.

Он подчеркнул, что теперь задача – не просто готовить отдельных ИИ-специалистов, а внедрять ИИ-компетенции и образование во все сферы. Для этого уже действуют программы для школьников, студентов, госслужащих и специалистов, проходящих переквалификацию.

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Ранее в Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось третье заседание Совета по развитию искусственного интеллекта, в ходе которого был рассмотрен вопрос глубокой цифровой трансформации промышленного сектора.

Также Касым-Жомарт Токаев поручил правительству определить, где в промышленности нужен ИИ. Подробности – тут.