Монеты и гробы XIX века: необычная находка на стройке в Петропавловске

В Петропавловске строители наткнулись на человеческие останки. Тяжелая техника рыла котлован для возведения Центра инклюзивного спорта, когда рабочие обнаружили в земле гробы. Там они пролежали больше века. На этом месте раньше было кладбище, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, волонтеры организовали на месте настоящие археологические раскопки. Найденные могилы аккуратно расчищают, собирают останки и передают полицейским для экспертизы.

"Сюда заходят даже дореволюционные захоронения, поверх идут уже более поздние. То есть находки попадаются, монеты. Вчера, допустим, вышла монета – одна копейка Николаевская. Эти поздние захоронения – они в отсутствие свободных мест, как бы они производились. То есть очень много детей, дети лежат неупорядоченно". Волонтер Олег Антонов

По подсчетам добровольцев, количество извлеченных усопших уже идет на десятки. В захоронениях, расположенных рядами, зачастую находят семейные могилы. Установить имена умерших уже невозможно. Кладбище действовало в конце XIX века. Больше полувека эта территория является обычным микрорайоном города с плотной застройкой. О ритуальном прошлом здесь напоминает сквер памяти.

"Подрядная организация отдела ЖКХ акимата занимается вопросом перезахоронения. Определено место для перезахоронения на кладбище в Рабочем поселке. Все необходимые процедуры проводятся в установленном порядке". Пресс-секретарь акима г. Петропавловска Тимур Жуманов

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