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Общество

Крановщица лишилась ноги на стройке в Астане: что известно

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 07:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Крановщица пострадала при падении крана на стройке в Астане, ей ампутировали ногу, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала КТК, 31 августа 2026 года на строительном объекте проводили демонтаж башенного подъемного крана. В какой-то момент он рухнул. Слесарь погиб на месте, а машинистку без сознания госпитализировали.

"Мы сняли одну секцию башенного крана. Потом кто-то по рации крикнул: "Давай по две, нечего там мараться!" Один из слесарей сказал: "Тате, сейчас нас тряханет, ничего не бойтесь". Кран так тряхануло, что я подлетела! Дальше уже я оказалась на операционном столе", – рассказала о событиях того дня Акмарал Карабалиева.

Женщина уже четыре недели находится в больнице – ей ампутировали правую ногу. Известно, что она одна воспитывает троих детей. Работодатель купил ей инвалидную коляску и, по ее словам, пообещал компенсацию в виде трех месячных окладов.

Но крановщица требует пожизненного финансового обеспечения из-за потери трудоспособности. Не так давно она приобрела в рассрочку квартиру. Долг за жилье составляет больше 19 миллионов тенге. Комментировать ЧП и возникший из-за него трудовой спор в компании не хотят. Сейчас в происшествии разбирается специально созданная комиссия.

Отмечается, что после установления инвалидности медико-социальная экспертиза определит уровень потери трудоспособности. От этого будет зависеть размер ежемесячных выплат, которые работодатель будет обязан выплачивать женщине в соответствии с законодательством.

3 сентября 2026 года в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана приняли решение провести проверки на столичных стройках. Кроме того, в Казахстане появится реестр недобросовестных застройщиков.

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Камила Салкымбаева
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