Мужчина вымогал 300 тысяч тенге и был пойман с поличным в Актау
Lada.kz пишет, что сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Мангистауской области пресекли факт вымогательства.
По предварительным данным, подозреваемый, применяя угрозы и физическую силу, требовал у жителя Актау 300 тыс. тенге за нераспространение сведений, порочащих его репутацию.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан после получения части требуемой суммы. При личном обыске у него обнаружены и изъяты купюры", – рассказали полицейские.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК РК "Вымогательство". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
1 октября 2026 года сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Туркестанской области задержали 38-летнего жителя Сарыагашского района, подозреваемого в вымогательстве. По предварительным данным, мужчина требовал у жителя Шымкента 5 млн тенге, угрожая распространить сведения, которые могли опорочить его достоинство.