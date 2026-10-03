Мужчина вымогал 300 тысяч тенге и был пойман с поличным в Актау

В Актау задержан мужчина, который угрожал потерпевшему распространением порочащих сведений, требуя взамен деньги, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Мангистауской области пресекли факт вымогательства.

По предварительным данным, подозреваемый, применяя угрозы и физическую силу, требовал у жителя Актау 300 тыс. тенге за нераспространение сведений, порочащих его репутацию.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан после получения части требуемой суммы. При личном обыске у него обнаружены и изъяты купюры", – рассказали полицейские.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК РК "Вымогательство". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

1 октября 2026 года сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Туркестанской области задержали 38-летнего жителя Сарыагашского района, подозреваемого в вымогательстве. По предварительным данным, мужчина требовал у жителя Шымкента 5 млн тенге, угрожая распространить сведения, которые могли опорочить его достоинство.