Водитель Mercedes-Benz арестован на 10 суток за ночной дрифт в Шымкенте

В Шымкенте полиция не дала водителям превратить территорию возле памятника "550 лет Казахскому ханству" в импровизированную гоночную площадку, сообщает Zakon.kz.

В полиции отметили, что 18-летний житель Шымкента Камранбек Юсувалиев, находясь за рулем Mercedes-Benz, выполнял опасные маневры, создавая угрозу для окружающих, а также нарушал тишину в ночное время.

По решению суда водитель привлечен к административной ответственности и арестован на 10 суток.

Полиция напоминает: городские улицы – не место для гонок и дрифта. Действия, создающие угрозу общественной безопасности и участникам дорожного движения, не останутся без правовой оценки.

В Астане водитель, совершивший опасный маневр, арестован на 10 суток.