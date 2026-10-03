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Общество

Водитель Mercedes-Benz арестован на 10 суток за ночной дрифт в Шымкенте

Парень, арест , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 12:26 Фото: скриншот из видео
В Шымкенте полиция не дала водителям превратить территорию возле памятника "550 лет Казахскому ханству" в импровизированную гоночную площадку, сообщает Zakon.kz.

В полиции отметили, что 18-летний житель Шымкента Камранбек Юсувалиев, находясь за рулем Mercedes-Benz, выполнял опасные маневры, создавая угрозу для окружающих, а также нарушал тишину в ночное время.

По решению суда водитель привлечен к административной ответственности и арестован на 10 суток.

Полиция напоминает: городские улицы – не место для гонок и дрифта. Действия, создающие угрозу общественной безопасности и участникам дорожного движения, не останутся без правовой оценки.

В Астане водитель, совершивший опасный маневр, арестован на 10 суток.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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