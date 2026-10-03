Водитель Mercedes-Benz арестован на 10 суток за ночной дрифт в Шымкенте
Фото: скриншот из видео
В Шымкенте полиция не дала водителям превратить территорию возле памятника "550 лет Казахскому ханству" в импровизированную гоночную площадку, сообщает Zakon.kz.
В полиции отметили, что 18-летний житель Шымкента Камранбек Юсувалиев, находясь за рулем Mercedes-Benz, выполнял опасные маневры, создавая угрозу для окружающих, а также нарушал тишину в ночное время.
По решению суда водитель привлечен к административной ответственности и арестован на 10 суток.
Полиция напоминает: городские улицы – не место для гонок и дрифта. Действия, создающие угрозу общественной безопасности и участникам дорожного движения, не останутся без правовой оценки.
В Астане водитель, совершивший опасный маневр, арестован на 10 суток.
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