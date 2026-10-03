Хозяина лошади привлекли к ответственности после ДТП в Акмолинской области

В Акмолинской области полицейские установили владельца лошади, ставшей причиной дорожно-транспортного происшествия на автодороге Державинск – Кийма, сообщает Zakon.kz.

Полицейские рассказали, что авария произошла вечером 29 сентября недалеко от села Тассуат Жаркаинского района. Водитель машины "ГАЗель" совершил наезд на лошадь, находившуюся на проезжей части.

В результате аварии водитель не пострадал, однако транспортное средство получило механические повреждения.

Фото: ДП Акмолинской области

После регистрации происшествия сотрудники полиции приступили к установлению владельца животного. В ходе проведенных мероприятий хозяин лошади был установлен. В отношении него составлен административный материал за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных.

"Бесконтрольный выпас скота и выход животных на проезжую часть представляют серьезную опасность для всех участников дорожного движения. Столкновение с крупным животным может привести к повреждению транспортных средств, травмированию людей и другим тяжелым последствиям", – подчеркнули в ДП.

Правоохранители призывают граждан ответственно относиться к содержанию домашних животных, соблюдать требования законодательства. Владельцам сельскохозяйственных животных необходимо обеспечивать надлежащий присмотр за скотом, не допускать его бесконтрольного передвижения и выхода на дорогу, особенно в темное время суток.

Ранее в Усть-Каменогорске сотрудники полиции задержали водителя, который после дорожно-транспортного происшествия попытался скрыться с места аварии.