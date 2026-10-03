#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
447.73
502.98
5.35
Общество

Хозяина лошади привлекли к ответственности после ДТП в Акмолинской области

Дорога, лошадь, автомобиль , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 13:08 Фото: pixabay
В Акмолинской области полицейские установили владельца лошади, ставшей причиной дорожно-транспортного происшествия на автодороге Державинск – Кийма, сообщает Zakon.kz.

Полицейские рассказали, что авария произошла вечером 29 сентября недалеко от села Тассуат Жаркаинского района. Водитель машины "ГАЗель" совершил наезд на лошадь, находившуюся на проезжей части.

В результате аварии водитель не пострадал, однако транспортное средство получило механические повреждения.

Автомобиль, ДТП , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 13:08

Фото: ДП Акмолинской области

После регистрации происшествия сотрудники полиции приступили к установлению владельца животного. В ходе проведенных мероприятий хозяин лошади был установлен. В отношении него составлен административный материал за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных.

"Бесконтрольный выпас скота и выход животных на проезжую часть представляют серьезную опасность для всех участников дорожного движения. Столкновение с крупным животным может привести к повреждению транспортных средств, травмированию людей и другим тяжелым последствиям", – подчеркнули в ДП.

Правоохранители призывают граждан ответственно относиться к содержанию домашних животных, соблюдать требования законодательства. Владельцам сельскохозяйственных животных необходимо обеспечивать надлежащий присмотр за скотом, не допускать его бесконтрольного передвижения и выхода на дорогу, особенно в темное время суток.

Ранее в Усть-Каменогорске сотрудники полиции задержали водителя, который после дорожно-транспортного происшествия попытался скрыться с места аварии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
Читайте также
ДТП в Акмолинской области
19:34, 14 октября 2024
Из-за непогоды в Акмолинской области за день произошло около 25 аварий
Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога
20:29, 03 января 2025
Колонны из более чем 1000 авто сопровождает полиция в Акмолинской области
Аппарат Правительства РК, Правительство РК
14:42, 23 октября 2025
Правительство выступило с заявлением по жуткому ДТП в Актюбинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: instagram.com/volleyfederationkz
13:45, Сегодня
Мужская сборная Казахстана по волейболу обыграла Индонезию на Азиаде-2026
Фото: Узбекистанская футбольная ассоциация
13:12, Сегодня
Сборная Узбекистана по футболу проиграла в матче за "бронзу" Азиады-2026
Ризабек Айтмухан
13:00, Сегодня
Видео разгромной победы Йошиды над Айтмуханом на Азиатских играх
Фото: НОК РК
12:56, Сегодня
Гимнастка Ертайкызы поделилась впечатлениями после пятого места на Азиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: