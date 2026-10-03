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Общество

Мужчину наказали за фейерверк для подруги после полуночи в Кокшетау

Салют, небо , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 16:01 Фото: pixabay
В Кокшетау мужчину привлекли к ответственности за нарушение тишины. Он решил необычным способом поздравить девушку с днем рождения и запустил фейерверк после полуночи, сообщает Zakon.kz.

На пульт "102" поступила информация о запуске фейерверка после 00:00. На место выехали сотрудники полиции и установили личность мужчины. Как выяснилось, он запускал фейерверк в честь дня рождения своей подруги.

"Мужчина решил сделать ей подарок и поздравить с днем рождения. Однако запуск фейерверка в ночное время нарушает тишину и может мешать отдыху других жителей. Поэтому в отношении правонарушителя был составил административный протокол", – пояснили полицейские.

Подобный случай произошел в Кокшетау несколько недель назад. Молодые люди решили поздравить друга с днем рождения: запускали конфетти и включали громкую музыку. За нарушение тишины их также привлекли к ответственности. Кроме того, после празднования им пришлось самостоятельно убрать рассыпанное конфетти.

С начала года в Акмолинской области за нарушение тишины в запрещенное время к ответственности привлекли более 3 500 человек.

Полицейские напоминают, что после 23:00 необходимо соблюдать тишину и не мешать соседям отдыхать. Поздравления, музыка, фейерверки и другие шумные мероприятия не должны нарушать покой окружающих.

В Талдыкоргане камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления полиции зафиксировали сразу несколько нарушений, допущенных молодыми людьми.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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