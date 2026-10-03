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Общество

Катались без номеров и справляли нужду в кустах: поведение молодежи попало на видео в Талдыкоргане

Автомобили , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 11:26 Фото: pixabay
В Талдыкоргане камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления полиции зафиксировали сразу несколько нарушений, допущенных молодыми людьми, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как во время движения автомобиля один из пассажиров высовывается из окна, пренебрегая требованиями безопасности.

Затем автомобиль останавливается, после чего с него снимают государственные регистрационные номерные знаки и продолжают движение без них.

Позже один из пассажиров – 22-летний парень – справил естественную нужду в общественном месте, тем самым допустив мелкое хулиганство.

"Сотрудники полиции установили всех участников произошедшего. 19-летний водитель привлечен к административной ответственности за допущенные нарушения. В отношении 22-летнего пассажира материалы по факту мелкого хулиганства направлены в суд". ДП области Жетысу

Полиция напоминает, что общественное место – это территория, где необходимо соблюдать не только требования закона, но и элементарные нормы поведения и уважения к окружающим.

В Астане водитель, совершивший опасный маневр, арестован на 10 суток.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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