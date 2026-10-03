С "золотом" домой: как в Астане встретили Ринату Султанову после Азиатских игр
Еще до появления спортсменов в зале прилета столичного аэропорта было шумно. В руках у встречающих – цветы, воздушные шары и плакаты, на столах – баурсаки и кумыс. Рядом звучит домбра. Кто-то постоянно поглядывает на табло, другие уже держат телефоны наготове. Среди собравшихся – родные, друзья, болельщики и те, кто специально приехал в Астану из Павлодара.
Ждали национальную сборную Казахстана, возвращавшуюся с XX летних Азиатских игр в Аичи-Нагое. Особое внимание было приковано к Ринате Султановой. На этих Играх велогонщица принесла Казахстану первое "золото", победив в индивидуальной гонке с раздельным стартом, а затем добавила к нему "серебро" в омниуме на велотреке.
Дорога домой из Японии была долгой. До Астаны спортсмены добирались с пересадкой в Пекине, откуда уже вылетели домой. Но после многочасового пути об усталости словно забыли: как только в зале появились члены сборной, ожидание сменилось аплодисментами, поздравлениями и объятиями.
Ринату практически сразу окружили близкие и болельщики. Цветы, фотографии, поздравления – спортсменка признается, что такого масштаба встречи не ожидала.
"Для меня это счастье. Я уже месяц не была дома. Теперь я спокойна. Я в восторге от того, как прошли соревнования. Шоссейная гонка прошла, как я планировала. Получила золотую медаль. Это для меня большая гордость. Настолько грандиозную встречу в аэропорту я не ожидала. Спасибо всем огромное, что поддерживали, болели", – поделилась она.
Домой Рината Султанова вернулась сразу с двумя медалями. Первую из них она завоевала уже в первый соревновательный день Азиады. В индивидуальной гонке с раздельным стартом казахстанка преодолела дистанцию за 36 минут 23,72 секунды и почти на пять секунд опередила ближайшую соперницу из Китая. Эта победа принесла Казахстану первое "золото" Игр.
Сама Рината рассказывает о победе скромно. За медалями, которые теперь висят у нее на груди, – месяцы подготовки и ежедневная работа.
"Я рада, что выполнила все свои цели, поставленные в начале года. Когда я встала на пьедестал, это было действительно счастье. Секрет – дисциплина и самоотдача. Все изо дня в день: тренировки и работа над собой", – рассказала она.
Отметим, что счастливому моменту на пьедестале предшествовала напряженная борьба на дистанции.
Главный тренер женской национальной сборной Казахстана по шоссейному велоспорту Александр Килибаев вспоминает, что во время заезда за каждым кругом Ринаты следил целый штаб. Специалисты контролировали время, передавали информацию в машину сопровождения, а оттуда по рации спортсменке сообщали о ситуации на дистанции.
После первых кругов поводов расслабляться не было. По словам тренера, Рината уступала сопернице около 15 секунд. Все решил заключительный отрезок.
"Последний круг у нас все решил. Рината собралась, отыграла отставание. Конечно, нервы были колоссальные. Это один из основных стартов сезона", – поделился Килибаев.
Для тренера эта медаль стала результатом не одного удачного дня. Подготовка к сезону началась еще зимой.
Он отметил, что спортсменка словно находилась в защитной оболочке: рядом с ней на протяжении всей подготовки были тренеры, механики, федерация, сборная, клубы и близкие, которые создавали необходимые условия и поддерживали ее как физически, так и психологически.
"Когда процесс идет в совокупности, он дает результат. Многое зависит и от самого спортсмена. Рината – боец, спортсмен с хорошим характером. Она доказала это не только на шоссе, но и на треке. Приехала и взяла медаль", – отметил Килибаев.
Но вечером 3 октября цифры и секунды на некоторое время отошли на второй план. После недель тренировок, стартов и перелетов чемпионку ждали совсем другие вещи – знакомые лица, объятия друзей, цветы, баурсаки, кумыс и звуки домбры.
На вопрос о том, кому она первой рассказала о медали, Рината, улыбаясь, ответила, что семье сообщать почти не пришлось – за ее выступлением следили все. А спустя столько недель после главной гонки сезона она наконец смогла сказать самое простое: она дома.