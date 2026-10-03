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Общество

С "золотом" домой: как в Астане встретили Ринату Султанову после Азиатских игр

как в Астане встретили Ринату Султанову после Азиады, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 21:36 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Казахстанская спортсменка Рината Султанова 3 октября 2026 года вернулась в Астану с XX летних Азиатских игр сразу с двумя медалями. В аэропорту чемпионку встречали родные, друзья и болельщики, передает корреспондент Zakon.kz.

Еще до появления спортсменов в зале прилета столичного аэропорта было шумно. В руках у встречающих – цветы, воздушные шары и плакаты, на столах – баурсаки и кумыс. Рядом звучит домбра. Кто-то постоянно поглядывает на табло, другие уже держат телефоны наготове. Среди собравшихся – родные, друзья, болельщики и те, кто специально приехал в Астану из Павлодара.

Ждали национальную сборную Казахстана, возвращавшуюся с XX летних Азиатских игр в Аичи-Нагое. Особое внимание было приковано к Ринате Султановой. На этих Играх велогонщица принесла Казахстану первое "золото", победив в индивидуальной гонке с раздельным стартом, а затем добавила к нему "серебро" в омниуме на велотреке.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 21:36

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Дорога домой из Японии была долгой. До Астаны спортсмены добирались с пересадкой в Пекине, откуда уже вылетели домой. Но после многочасового пути об усталости словно забыли: как только в зале появились члены сборной, ожидание сменилось аплодисментами, поздравлениями и объятиями.

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 21:36

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Ринату практически сразу окружили близкие и болельщики. Цветы, фотографии, поздравления – спортсменка признается, что такого масштаба встречи не ожидала.

"Для меня это счастье. Я уже месяц не была дома. Теперь я спокойна. Я в восторге от того, как прошли соревнования. Шоссейная гонка прошла, как я планировала. Получила золотую медаль. Это для меня большая гордость. Настолько грандиозную встречу в аэропорту я не ожидала. Спасибо всем огромное, что поддерживали, болели", – поделилась она.

Домой Рината Султанова вернулась сразу с двумя медалями. Первую из них она завоевала уже в первый соревновательный день Азиады. В индивидуальной гонке с раздельным стартом казахстанка преодолела дистанцию за 36 минут 23,72 секунды и почти на пять секунд опередила ближайшую соперницу из Китая. Эта победа принесла Казахстану первое "золото" Игр.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 21:36

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сама Рината рассказывает о победе скромно. За медалями, которые теперь висят у нее на груди, – месяцы подготовки и ежедневная работа.

"Я рада, что выполнила все свои цели, поставленные в начале года. Когда я встала на пьедестал, это было действительно счастье. Секрет – дисциплина и самоотдача. Все изо дня в день: тренировки и работа над собой", – рассказала она.

Отметим, что счастливому моменту на пьедестале предшествовала напряженная борьба на дистанции.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 21:36

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Главный тренер женской национальной сборной Казахстана по шоссейному велоспорту Александр Килибаев вспоминает, что во время заезда за каждым кругом Ринаты следил целый штаб. Специалисты контролировали время, передавали информацию в машину сопровождения, а оттуда по рации спортсменке сообщали о ситуации на дистанции.

После первых кругов поводов расслабляться не было. По словам тренера, Рината уступала сопернице около 15 секунд. Все решил заключительный отрезок.

"Последний круг у нас все решил. Рината собралась, отыграла отставание. Конечно, нервы были колоссальные. Это один из основных стартов сезона", – поделился Килибаев.

Для тренера эта медаль стала результатом не одного удачного дня. Подготовка к сезону началась еще зимой.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 21:36

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Он отметил, что спортсменка словно находилась в защитной оболочке: рядом с ней на протяжении всей подготовки были тренеры, механики, федерация, сборная, клубы и близкие, которые создавали необходимые условия и поддерживали ее как физически, так и психологически.

"Когда процесс идет в совокупности, он дает результат. Многое зависит и от самого спортсмена. Рината – боец, спортсмен с хорошим характером. Она доказала это не только на шоссе, но и на треке. Приехала и взяла медаль", – отметил Килибаев.

Но вечером 3 октября цифры и секунды на некоторое время отошли на второй план. После недель тренировок, стартов и перелетов чемпионку ждали совсем другие вещи – знакомые лица, объятия друзей, цветы, баурсаки, кумыс и звуки домбры.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 21:36

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На вопрос о том, кому она первой рассказала о медали, Рината, улыбаясь, ответила, что семье сообщать почти не пришлось – за ее выступлением следили все. А спустя столько недель после главной гонки сезона она наконец смогла сказать самое простое: она дома.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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