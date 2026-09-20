Казахстан завоевал первую золотую медаль на Азиатских играх
Фото: olympic
Казахстанская велогонщица Рината Султанова стала победительницей Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.
Спортсменка выступала в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Об этом 20 сентября 2026 года сообщили в Национальном Олимпийском Комитете.
Рината Султанова преодолела дистанцию за 36:23.72 и завоевала "золото".
Второе место заняла китаянка Чжан Хао, уступившая Султановой 4,86 секунды. Третье место заняла представительница Южной Кореи Шин Чиын с отставанием 32,42 секунды.
Полное расписание Азиатских игр с участием казахстанских спортсменов можно посмотреть здесь. Соревнования официально стартовали 19 сентября 2026 года и продлятся до 4 октября 2026 года. А ранее, 11 сентября 2026 года, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал, сколько планируют выплачивать спортсменам за золотые медали XX летних Азиатских игр.
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