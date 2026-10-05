МВД выступило с важным обращением к казахстанцам: почти 10 тысяч нарушений за неделю

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 5 октября 2026 года, предоставили тревожную статистику нарушений, зарегистрированных за неделю. В связи с этим ведомство выступило с важным обращением к гражданам, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, за неделю по горячим следам полицейские раскрыли одно убийство, три умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 11 грабежей, 218 краж, а также семь скотокрадств и восемь угонов автомобилей.

"За неделю полицейские пресекли почти 10 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Среди них – 201 факт пьяного вождения. Один из таких случаев произошел ночью в городе Уштобе. Полицейские остановили Toyota Marino. За рулем был 34-летний мужчина в состоянии опьянения. Суд арестовал его на 15 суток и лишил водительских прав на семь лет". Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что пресечение фактов дрифта и опасного вождения находится на контроле. За последнюю неделю такие нарушения выявлены в трех городах страны:

В Астане двое молодых водителей устроили дрифт на ул. Шамши Калдаякова. Оба арестованы на 10 суток. Машины помещены на спецстоянку.

двое молодых водителей устроили дрифт на ул. Шамши Калдаякова. Оба арестованы на 10 суток. Машины помещены на спецстоянку. В Костанае дрифт попал на камеры видеонаблюдения. Водителя быстро установили. Оказалось, только с начала года он уже 16 раз привлекался за нарушения ПДД. Суд назначил ему 15 суток ареста.

дрифт попал на камеры видеонаблюдения. Водителя быстро установили. Оказалось, только с начала года он уже 16 раз привлекался за нарушения ПДД. Суд назначил ему 15 суток ареста. В Шымкенте 18-летний водитель Mercedes-Benz устроил дрифт и нарушал тишину ночью. Он также арестован на 10 суток.

"С 21 сентября по стране удалено более 13 тыс. незаконных надписей и граффити. Возбуждено свыше 6 тыс. административных дел. По четырем наиболее серьезным фактам начаты досудебные расследования. Одно – по факту вандализма, еще три – по наркограффити". Пресс-служба МВД РК

В ведомстве заявили, что позиция полиции здесь однозначная:

"Вандализм, порча чужого имущества, опасное вождение и пьяные водители без внимания не останутся".

Ранее МВД обратилось к казахстанским родителям. Их призвали усилить контроль за нахождением и времяпровождением детей, а также напомнили об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По данным ведомства, более 25 тыс. несовершеннолетних выявили в ночное время в Казахстане во время республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Внимание – дети!"