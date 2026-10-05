МВД выступило с важным обращением к казахстанцам: почти 10 тысяч нарушений за неделю
Согласно информации, за неделю по горячим следам полицейские раскрыли одно убийство, три умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 11 грабежей, 218 краж, а также семь скотокрадств и восемь угонов автомобилей.
"За неделю полицейские пресекли почти 10 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Среди них – 201 факт пьяного вождения. Один из таких случаев произошел ночью в городе Уштобе. Полицейские остановили Toyota Marino. За рулем был 34-летний мужчина в состоянии опьянения. Суд арестовал его на 15 суток и лишил водительских прав на семь лет".Пресс-служба МВД РК
Отмечается, что пресечение фактов дрифта и опасного вождения находится на контроле. За последнюю неделю такие нарушения выявлены в трех городах страны:
- В Астане двое молодых водителей устроили дрифт на ул. Шамши Калдаякова. Оба арестованы на 10 суток. Машины помещены на спецстоянку.
- В Костанае дрифт попал на камеры видеонаблюдения. Водителя быстро установили. Оказалось, только с начала года он уже 16 раз привлекался за нарушения ПДД. Суд назначил ему 15 суток ареста.
- В Шымкенте 18-летний водитель Mercedes-Benz устроил дрифт и нарушал тишину ночью. Он также арестован на 10 суток.
"С 21 сентября по стране удалено более 13 тыс. незаконных надписей и граффити. Возбуждено свыше 6 тыс. административных дел. По четырем наиболее серьезным фактам начаты досудебные расследования. Одно – по факту вандализма, еще три – по наркограффити".Пресс-служба МВД РК
В ведомстве заявили, что позиция полиции здесь однозначная:
"Вандализм, порча чужого имущества, опасное вождение и пьяные водители без внимания не останутся".
Ранее МВД обратилось к казахстанским родителям. Их призвали усилить контроль за нахождением и времяпровождением детей, а также напомнили об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По данным ведомства, более 25 тыс. несовершеннолетних выявили в ночное время в Казахстане во время республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Внимание – дети!"