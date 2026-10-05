#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
447.73
502.98
5.35
Общество

МВД выступило с важным обращением к казахстанцам: почти 10 тысяч нарушений за неделю

МВД РК, 102, нарушения, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 08:44 Фото: polisia.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 5 октября 2026 года, предоставили тревожную статистику нарушений, зарегистрированных за неделю. В связи с этим ведомство выступило с важным обращением к гражданам, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, за неделю по горячим следам полицейские раскрыли одно убийство, три умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 11 грабежей, 218 краж, а также семь скотокрадств и восемь угонов автомобилей.

"За неделю полицейские пресекли почти 10 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Среди них – 201 факт пьяного вождения. Один из таких случаев произошел ночью в городе Уштобе. Полицейские остановили Toyota Marino. За рулем был 34-летний мужчина в состоянии опьянения. Суд арестовал его на 15 суток и лишил водительских прав на семь лет".Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что пресечение фактов дрифта и опасного вождения находится на контроле. За последнюю неделю такие нарушения выявлены в трех городах страны:

  • В Астане двое молодых водителей устроили дрифт на ул. Шамши Калдаякова. Оба арестованы на 10 суток. Машины помещены на спецстоянку.
  • В Костанае дрифт попал на камеры видеонаблюдения. Водителя быстро установили. Оказалось, только с начала года он уже 16 раз привлекался за нарушения ПДД. Суд назначил ему 15 суток ареста.
  • В Шымкенте 18-летний водитель Mercedes-Benz устроил дрифт и нарушал тишину ночью. Он также арестован на 10 суток.
"С 21 сентября по стране удалено более 13 тыс. незаконных надписей и граффити. Возбуждено свыше 6 тыс. административных дел. По четырем наиболее серьезным фактам начаты досудебные расследования. Одно – по факту вандализма, еще три – по наркограффити".Пресс-служба МВД РК

В ведомстве заявили, что позиция полиции здесь однозначная:

"Вандализм, порча чужого имущества, опасное вождение и пьяные водители без внимания не останутся".

Ранее МВД обратилось к казахстанским родителям. Их призвали усилить контроль за нахождением и времяпровождением детей, а также напомнили об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По данным ведомства, более 25 тыс. несовершеннолетних выявили в ночное время в Казахстане во время республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Внимание – дети!"

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
МВД РК, Министерство внутренних дел РК
09:51, 11 июня 2026
К казахстанцам с важным обращением выступило МВД
МВД РК, Министерство внутренних дел РК
09:10, 23 сентября 2026
Может превратиться в трагедию: МВД сделало важное обращение к казахстанцам
Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане
18:21, 12 января 2026
"Не спешите": к казахстанцам с важным призывом обратилось МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Григорий Ломакин отбивает мяч ударом слева
08:25, Сегодня
Григорий Ломакин разгромно уступил в квалификации "Челленджера" в Китае
Елена Рыбакина поднимает вверх кулак
08:14, Сегодня
Какое место занимает Елена Рыбакина в обновлённом рейтинге WTA после вылета в Пекине
&quot;Зенит&quot; сыграл товарищеский матч с БАТЭ
00:45, 05 октября 2026
"Зенит" без Нурали Алипа обыграл БАТЭ
Алексей Жамнов высказался после поражения от &quot;Барыса&quot;
00:15, 05 октября 2026
Наставник "Спартака" Жамнов – о поражении от "Барыса": Жаловаться не надо, нужно играть
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: